Россия созывает "нормандскую встречу", но без Украины – СМИ узнали дату

Дмитрий Козак, Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер готовятся к встрече. Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Москве, 6 января, состоится встреча политических советников глав Германии, Франции и России, которые являются участниками "нормандского формата". Об этом сказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, цитирует информагентство ТАСС.

"Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" – внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны", – сказал он.

США предложили поучаствовать

Во время телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, длившегося 1,5 часа, американский лидер сказал, что он включится в переговорный процесс по Донбассу. Комментируя присоединение США к переговорам, президент Франции Эммануэль Макрон высказался за сохранение переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) – т.е. без США.

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15 декабря Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства", что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах по Донбассу.

Переговоры

Сообщается, что Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе. Они призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в "нормандском формате".