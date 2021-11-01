Россия согласилась на "нормандскую встречу" – заявление Лаврова

Россия предложила встречу в "нормандском формате" / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по проведению саммита "Нормандской четверки" и ожидает от них реакции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, для российской стороны "не важно, на каком уровне" пройдет встреча.

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"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в "нормандском формате", – не важно, на каком уровне – мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", – заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожаловался на невыполнение Минских договоренностей, при этом отметил, что даже несмотря на это, стороны ведут подготовку к "нормандскому саммиту".

В свою очередь министр иностранных дела Украины Дмитрий Кулеба считает, что отношения России и Украины снова могут наладиться, но только после того, как в Москве признают украинцев отдельной нацией, а не "одним народом" с россиянами.

Подготовка к "нормандской встрече"

11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече". Позже в Кремле подтвердили подготовку встречи.

20 октября Дмитрий Кулеба обвинил Лаврова в срыве договоренностей. По его словам, Украина, Германия и Франция выразили готовность к переговорам, а Москва идет в отказ, ссылаясь каждый раз на "Минск" на условиях Кремля.

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