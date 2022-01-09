Россия провела новые учения в оккупированном Крыму – что отрабатывали

Российские военные отрабатывали отражение атаки дронов / Коллаж "Сегодня"
Готовясь к переговорам по нерасширению НАТО, Москва продолжает проводить военные учения в непосредственной близости от нашей территории и в оккупированном Крыму. Нынче стало известно, что российские военные отработали навыки по уничтожению вражеских беспилотников.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Что известно
Российские военные тренировались "уничтожать" вражеские беспилотные летательные аппараты. В пресс-службе Черноморского флота РФ отметили, что учения были организованы для проверки готовности военных сил России.
"В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах", – говорится в заявлении военных.
К учениям также были привлечены зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа РФ а также самолеты-разведчики Су-24МР и истребители Су-27 и Су-30СМ.
Обстановка
- Не исключено, что данные учения вызваны тем фактом, что на вооружении украинской армии поставлены первые ударные беспилотники "Байрактар" и Украина готовится закупить новую партию. Министр обороны Украины Алексей Резников в конце прошлого года заявил, что Украина дополнительно планирует приобрести эти беспилотники у Турции в 2022 году.
- 26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили ударный дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе, ранее закупленные у Турции.
- Из-за использования Украиной современного оружия в рядах российских военных экспертов началась паника, а западные партнеры высказали озабоченность.