Росія провела нові навчання в окупованому Криму – що відпрацьовували

Російські військові відпрацьовували відбиття атаки дронів / Колаж "Сьогодні"

Готуючись до переговорів щодо нерозширення НАТО, Москва продовжує проводити військові навчання у безпосередній близькості від нашої території та в окупованому Криму. Нині стало відомо, що російські військові відпрацювали навички знищення ворожих безпілотників.

Про це повідомляє ТАРС з посиланням на Міноборони Росії.

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Що відомо

Російські військові тренувалися "знищувати" ворожі безпілотні літальні апарати. У пресслужбі Чорноморського флоту РФ зазначили, що навчання були організовани для перевірки готовності військових сил Росії.

"Під час заходу було відпрацьовано питання виявлення та супроводу літальних апаратів, у тому числі на надмалих висотах", – йдеться у заяві військових.

До навчань також було залучено зенітні ракетні та радіотехнічні підрозділи ВПС та ППО Південного військового округу РФ, а також літаки-розвідники Су-24МР та винищувачі Су-27 та Су-30СМ.

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