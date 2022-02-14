Резников поговорил с министром обороны Беларуси: есть важная договоренность

Министр обороны Украины Алексей Резников (слева) и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

14 февраля состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Визиты атташе

Как отмечается, разговор состоялся с целью "восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".

При этом министры обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы, а также "исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций".

Алексей Резников / Фото: mtot.gov.ua

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Также сообщается, что договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений "Метель – 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решимость – 2022".

"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь", – отметил Алексей Резников.

Угроза агрессии РФ

Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной. 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.

Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

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Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.

Напомним, корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер сообщил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие в Беларуси, Крыму и на западе России. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки компании космических технологий.

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