Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Россия заверила, что вторжения в Украину не будет – британский министр

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 19:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бен Уоллес также прокомментировал слухи об отправке в Украину британских военных
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес после переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу высказал мнение, что Россия не собирается вторгаться в Украину.

Как сообщил на брифинге британский министр, Шойгу заверил его, что Россия не нападет на Украину:

Реклама

"Шойгу и Герасимов – профессионалы. Если они говорят, что Россия не будет вторгаться на Украину, я воспринимаю это серьёзно".

Военная помощь Украине

Уоллес отметил, что поставки Великобританией оружия в Украину носят ограниченный характер и нужны исключительно в оборонительных целях.

Он прокомментировал возможность отправки в Украину британских военных. По его словам, информация, приписываемая источникам в Минобороны Великобритании, является некорректной. Министр уточнил, что в Украину была отправлена небольшая группа инструкторов, чтобы научить украинских военных обращаться с присланным оборонительным вооружением. Он заверил, что британские военные скоро вернутся домой.

Реклама

"Нет планов отправить 600 спецназовцев или что-то в этом роде в Украину", – отметил Уоллес.

Глава Минобороны Великобритании отметил, что его разговор с Шойгу "не был беседой слепого с глухим".

Также он добавил, что Великобритания не запретит своим гражданам посещать Украину на фоне роста российской угрозы.

Бен Уоллес посетил Москву
Бен Уоллес посетил Москву / Фото: REUTERS

Реклама

Угроза российской агрессии

  • Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.
  • 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, выявленных западными СМИ в ноябре 2021 года.
  • Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
  • Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Это вызывает опасения, что удар по Украине может быть нанесен с территории Беларуси. Россия активно стягивала военную технику и в этом направлении.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Дебилы, шлюхи и "Красная плесень": как Путин и Лавров сделали хамство фирменным стилем дипломатии России (видео) Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Ермак заявил, что поборол COVID-19 за три дня. Это реально, или нас опять кто-то обманул? Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

249 295

заболело за неделю в Украине

+7%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять