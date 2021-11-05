Разумков рассказал о новой партии и передал "привет" Авакову

Разумков - отдельно, Аваков - отдельно? / Коллаж "Сегодня"

Во время прямого эфира телеканала "НАШ" бывший спикер Верховной Рады народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, собирается ли он уходить в новую политическую партию бывшего главы МВД Арсена Авакова.

Ответ

Телеведущие предложили Дмитрию Разумкову дать "ответку" Авакову, вспомнившему его в недавнем интервью на телеканале "Украина 24" в программе "Народ против" с Наташей Влащенко.

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"Это – 25 коллег, которых было тяжело сломать Офису президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел. Люди будут присоединяться. Это коллеги из "Батькивщины", внефракционные и из "Слуги народа". Я действительно не меняю свою позицию – Аваков был сильным министром и эффективным на своем посту. Да, я думаю, как у каждого, были просчеты какие-то. Но он точно отвечал тем задачам, которые стояли перед МВД. Я уверен, что мы будем работать и вне парламента. Относительно центристов. Да, я думаю, что центристы необходимы. Конкретно центризм может объединить людей, объединить правительство. Мне наиболее близок – это умеренный концерватизм или разумный концерватизм. Это достаточно сильное государство, которое имеет возможность влиять на процессы и в котором сильны институты", – ответил Разумков на телеэфире.

Загадочная политическая сила