Разумков рассказал, будет ли Гордон и Комаровский в его новой партии

Дмитрий Гордон и Евгений Комаровский пока не комментируют свое политическое будущее с Разумковым / Коллаж "Сегодня"

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не звал в свой новый политический проект журналиста Дмитрия Гордона и известного доктора Евгения Комаровского.

Об этом Разумков заявил во время программы "Народ против" на телеканале "Украина 24"

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Секреты остаются

"В последнее время я не встречался ни с Дмитрием Ильичем, ни с господином Комаровским. Поэтому точно пока никого никуда не приглашал. Откуда такая информация, я не знаю", – заявил Разумков на программе "Народ против".

На уточняющий вопрос, а готов ли их взять в новую команду, Разумков ответил: "Сегодня есть достаточно коллег, которые точно так же, как и я, переживают за страну, переживают за людей и в парламенте и за ним. Поэтому мы точно готовы двигаться вперед, однако с Гордоном и Комаровским на эту тему мы никогда не говорили".

При этом политик не стал называть пофамильно тех, с кем готов двигать новый политический проект.

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"Я думаю в первую очередь это те, кто меня поддержал три недели назад во время голосования. За ними был серьезный выбор. На них давили, их приглашали на Банковую, рассказывали, как нужно проголосовать. Но даже среди "Слуг народа" нашлось 30 человек, кто не проголосовал за отставку и занял принципиальную позицию", – не до конца прояснил ситуацию Разумков во время программы "Народ против".

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