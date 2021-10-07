"Расскажу вам про Украину мечты": последнее слово спикера Рады перед отставкой

Разумков выступил перед депутатами / Фото: Верховная Рада

Дмитрий Разумков перед голосованием за его отставку выступил с последним словом в должности спикера парламента и рассказал, какой он видит Украину своей мечты, к которой стремился, а также припомнил народным депутатам о принципах демократии и призвал не допустить узурпации власти.

Он напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году.

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"Расскажу вам про Украину своей мечты. Украину, где стреляют лишь салюты на свадьбах и на днях рождения. Где врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки. Где неприкасаемыми являются лишь карпатские леса, а не народные депутаты. Где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку. Где есть дороги и нет дураков. Это – Украина реальной и осуществляемой мечты, Украина ближайшего будущего. Украина, из которой не уедут наши с вами дети", – сказал Разумков.

По его словам, перед тем, как идти в Раду, в "Слугу народа" приходили люди с горящими, искренними и честными глазами и с надеждой на изменения, но сейчас ситуация изменилась.

"Мы шли не за должностями и не за деньгами, а для того, чтобы изменить страну, сделать ее другой, сделать еще лучшей… Это была слепая вера в то, что у нас все получится. К сожалению, сегодня в этом зале я уже вижу другие глаза, и они сильно изменились, они стали другими. Все время я старался делать так, чтобы хотя бы часть обещаний стала реальностью", – сказал он.

Разумков также напомнил, как изменился принцип демократии у депутатов.

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"Принцип демократии, с которым мы шли, стал принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона изменен на политическую целесообразность. Принцип права на собственную позицию и свободу слова сменил принцип "кто не с нами, тот против нас". Принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все – врагам закон". А принцип, что офшоры для власти – позор, стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОПа они есть". Я никогда не плыл по течение и сегодня этого делать не буду. Ни одна должность не стоит самоуважения, достоинства и доверия людей", – сказал политик.

Он добавил, что независимо от того, кто будет главой ВР, парламент должен оставаться субъектным институтом, в противном случае будет путь к потере демократии и узурпации власти.

Отставка Разумкова

4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности. "Слуги" уже даже определились с кандидатом в кресло спикера – им, скорее всего, станет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту, с соблюдением всех процедур, – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.

Спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное, я ошибся в людях".

Депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.

Читайте подробнее в нашем материале, за что на самом деле увольняют Разумкова.