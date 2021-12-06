Путин может отрезать страны Балтии от НАТО – новый сценарий (карта)

"Солдатиков" Путин уже расставил, ждет удобного момента / Коллаж "Сегодня"

Западные страны рассматривают сценарий нападения российских войск не только на Украину, но и на страны Балтии, которые Кремль также считает своей территорией. Эксперты ЦРУ рассмотрели возможный сценарий такого нападения с использованием нелегальных мигрантов, скопившихся на восточных границах ЕС.

Об этом сообщает британское издание The Times.

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Сценарий

В американской разведки считают, что Москва разработала планы военного наступления на нескольких фронтах. В США возникли опасения, что противостояние из-за Украины, которая хочет присоединиться к НАТО, может вылиться в военные действия и на территории ЕС.

Чтобы отрезать Литву, Латвию и Эстонию от остальной частью Европейского Союза и европейских территорий НАТО, достаточно захватить Сувалкский коридор – почти 100-километровая граница Польши и Литвы. А тут можно использовать мигрантов, скопившихся на границе с Польшей и Литвой.

"При таком сценарии Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь волнения. После этого российские войска могут ворваться в коридор и развернуть военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Такой шаг позволил бы России объединить свои силы в Калининграде с Беларусью", – пишет The Times.

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Два часа и Россия получает сухопутный канал через Беларусь в Калининград / "Сегодня"

Со ссылкой на источники в Украине издание отмечает, что такую операцию Россия может провернуть за два часа. "Беженцы – очень изощренное оружие, если они используются в качестве оружия", – рассказал The Times дипломат одной из стран Восточной Европы.

Ситуация