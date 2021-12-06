Путін може відрізати країни Балтії від НАТО – новий сценарій (карта)

"Солдатиків" Путін вже розставив, чекає зручного моменту/Колаж "Сьогодні"

Західні країни розглядають сценарій нападу російських військ не лише на Україну, а й на країни Балтії, які Кремль також вважає своєю територією. Експерти ЦРУ розглянули можливий сценарій такого нападу з використанням нелегальних мігрантів, що скупчилися на східних кордонах ЄС.

Про це повідомляє британське видання The Times.

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Сценарій

В американській розвідці вважають, що Москва розробила плани воєнного наступу на кількох фронтах. У США виникли побоювання, що протистояння через Україну, яка хоче приєднатися до НАТО, може вилитися у військові дії та на території ЄС.

Щоб відрізати Литву, Латвію та Естонію від решти Європейського Союзу та європейських територій НАТО, достатньо захопити Сувалкський коридор – майже 100-кілометровий кордон Польщі та Литви. А тут можна використати мігрантів, що зібралися на кордоні з Польщею та Литвою.

"При такому сценарії Росія може виштовхнути мігрантів у коридор і розпалити хвилювання. Після цього російські війська можуть увірватися в коридор і розгорнути військові патрулі на підставі гуманітарної кризи. Такий крок дозволив би Росії об'єднати свої сили в Калінінграді з Білоруссю", – пише The Times.

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Дві години і Росія отримує сухопутний канал через Білорусь до Калінінграда / "Сьогодні"

З посиланням на джерела в Україні видання зазначає, що таку операцію Росія може провернути за дві години. "Біженці – дуже витончена зброя, якщо вони використовуються як зброя", – розповів The Times дипломат однієї із країн Східної Європи.

Ситуація