Появилась новая угроза. У Байдена разъяснили предупреждение по Украине

Джен Псаки рассказала, чем пугают американцев в Украине. Коллаж "Сегодня"
США не повышали уровень опасности для американских граждан при поездках в Украину, а лишь добавили новую угрозу – возможность вторжения России, войска которой размещены вблизи украинских границ.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает украинская служба BBC.
Накануне Госдеп предупредил американцев об угрозе со стороны РФ и опасности беспорядков внутри Украины.
"Предупреждение об опасности путешествий в Украину остается на так называемом четвертом уровне. Госдеп обновил текст и включил (в угрозы) информацию об наращивании военной мощи России на границе с Украиной. Так что речь идет об обнародовании дополнительных данных, но по-прежнему на четвертом уровне", – сказала Псаки.
Граждан США в Украине готовят к возможному вторжению РФ
- В конце ноября США обратились к своим гражданам с предупреждением не ездить на оккупированные территории Донбасса и Крыма из-за "злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей", а также из-за разгулявшегося COVID-19. Тогда Украина была тоже на четвертом уровне опасности для американцев.
- Но в начале декабря американский телеканал СNN со ссылкой на свои источники сообщил, что власти США разрабатывают план эвакуации своих граждан из Украины на случай, если Россия начнет вторжение на территорию нашей страны.
- Вашингтон сообщил, что пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины из-за угрозы со стороны России.