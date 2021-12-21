Виникла нова загроза. У Байдена роз'яснили попередження щодо України

Джен Псакі розповіла чим лякають американців в Україні. Колаж "Сьогодні"

США не підвищували рівень небезпеки для американських громадян під час поїздок в Україну, а лише додали нову загрозу – можливість вторгнення Росії, війська якої розміщені поблизу українських кордонів.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, пише українська служба BBC.

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Напередодні Держдеп попередив американців про загрозу з боку РФ та небезпеку заворушень усередині України.

"Попередження про небезпеку подорожей до України залишається на так званому четвертому рівні. Держдеп оновив текст і включив (до загроз) інформацію про нарощування військової потуги Росії на кордоні з Україною. Так що йдеться про оприлюднення додаткових даних, але, як і раніше, на четвертому рівні", – сказала Псакі.

Громадян США в Україні готують до можливого вторгнення РФ