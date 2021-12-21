Виникла нова загроза. У Байдена роз'яснили попередження щодо України

Джен Псакі розповіла чим лякають американців в Україні. Колаж "Сьогодні"
США не підвищували рівень небезпеки для американських громадян під час поїздок в Україну, а лише додали нову загрозу – можливість вторгнення Росії, війська якої розміщені поблизу українських кордонів.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, пише українська служба BBC.
Напередодні Держдеп попередив американців про загрозу з боку РФ та небезпеку заворушень усередині України.
"Попередження про небезпеку подорожей до України залишається на так званому четвертому рівні. Держдеп оновив текст і включив (до загроз) інформацію про нарощування військової потуги Росії на кордоні з Україною. Так що йдеться про оприлюднення додаткових даних, але, як і раніше, на четвертому рівні", – сказала Псакі.
Громадян США в Україні готують до можливого вторгнення РФ
- Наприкінці листопада США звернулися до своїх громадян з попередженням не їздити на окуповані території Донбасу і Криму через "зловживання з боку російської окупаційної влади", а також через COVID-19. Тоді Україна була також на четвертому рівні небезпеки для американців.
- Але на початку грудня американський телеканал СNN з посиланням на свої джерела повідомив, що влада США розробляє план евакуації своїх громадян із України на випадок, якщо Росія почне вторгнення на територію нашої країни.
- Вашингтон повідомив, що поки що не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян із України через загрозу з боку Росії.