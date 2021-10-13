"Поляков сам предложил встретиться": в МВД заявили о новых фактах смерти депутата

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал о том, что удалось узнать за время следствия по обстоятельствам смерти народного депутата Антона Полякова.

Об этом Енин сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Как оказалось, покойный парламентарий сам предложил встретиться гражданину Д. "По нашей информации, покойный позвонил гражданину Д, с которым пребывал в дружеских отношениях, предложивши встретиться.

Они встретились в ресторане. Они вместе провели там приблизительно три часа. Они вместе употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт", – сказал Евгений Енин.

По словам замминистра, когда Антон Поляков выходил из ресторана – визуально он выглядел абсолютно здоровым. После ужина народный депутат сел в машину гражданина Д. "Около двух часов ездили по Киеву. Гражданин Д вызвал такси, которое сначала ездило за их основной машиной. Потом, вероятно, они закончили свой разговор и господин Поляков пересел в другую машину – машину таксиста", – уточнил Енин.

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В МВД также уточнили, вопрос о том, как метадон оказался в организме Антона Полякова, на данный момент прорабатывается следствием.

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