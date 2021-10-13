"Поляков сам запропонував зустрітися": в МВС заявили про нові факти смерті депутата

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін розповів про те, що вдалося дізнатися за час слідства за обставинами смерті народного депутата Антона Полякова.

Про це Енин сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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Як виявилося, покійний парламентарій сам запропонував зустрітися громадянину Д. "За нашою інформацією, покійний подзвонив громадянину Д, з яким перебував у дружніх стосунках, запропонувавши зустрітися. Вони зустрілися в ресторані. Вони разом провели там приблизно три години. Вони разом вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт", – сказав Євген Єнін.

За словами заступник міністра, коли Антон Поляков виходив з ресторану – візуально він виглядав абсолютно здоровим. Після вечері народний депутат сів у машину громадянина Д. "Близько двох годин їздили по Києву. Громадянин Д. викликав таксі, яке спочатку їздило за їх основною машиною. Потім, ймовірно, вони закінчили свою розмову і пан Поляков пересів в іншу машину – машину таксиста" , – уточнив Єнин.

У МВС також уточнили, питання про те, як метадон опинився в організмі Антона Полякова, на цей момент опрацьовується наслідком.

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Як розвивалися події