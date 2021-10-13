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"Поляков сам запропонував зустрітися": в МВС заявили про нові факти смерті депутата

Ірина Ковальчук
13 жовтня, 23:17
Поляков три години випивав в ресторані, а потім сів в машину такого собі "громадянина Д"

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін розповів про те, що вдалося дізнатися за час слідства за обставинами смерті народного депутата Антона Полякова.

Про це Енин сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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Як виявилося, покійний парламентарій сам запропонував зустрітися громадянину Д. "За нашою інформацією, покійний подзвонив громадянину Д, з яким перебував у дружніх стосунках, запропонувавши зустрітися. Вони зустрілися в ресторані. Вони разом провели там приблизно три години. Вони разом вживали алкогольні напої. У нас є відеозаписи з ресторану, які чітко підтверджують цей факт", – сказав Євген Єнін.

За словами заступник міністра, коли Антон Поляков виходив з ресторану – візуально він виглядав абсолютно здоровим. Після вечері народний депутат сів у машину громадянина Д. "Близько двох годин їздили по Києву. Громадянин Д. викликав таксі, яке спочатку їздило за їх основною машиною. Потім, ймовірно, вони закінчили свою розмову і пан Поляков пересів в іншу машину – машину таксиста" , – уточнив Єнин.

У МВС також уточнили, питання про те, як метадон опинився в організмі Антона Полякова, на цей момент опрацьовується наслідком.

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Як розвивалися події

  • Поляков помер 8 жовтня в Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало погано і він помер – його не змогла відкачати навіть "швидка". За результатами розтину, його смерть наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам докладніше про причини смерті нардепа .
  • Стало відомо, що перед смертю нардеп був в ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатову, який нібито і посадив Полякова в таксі. Пізніше стало відомо, що в крові померлого депутата Антона Полякова знайдений алкоголь і метадон .
  • За даними поліції, Поляков помер після того, як йому стало погано в таксі. Його намагалися врятувати медики швидкої допомоги, однак не змогли. У той же день тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. За результатами розтину , Смерть народного депутата наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця . але його колеги по парламенту не вірять, що смерть була природною , Адже Полякову було 33 роки, він вів активний спосіб життя і займався бігом.
  • Експерти відзначають, що Поляков не став би приймати метадон по добрій волі , А ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений в крові у нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

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