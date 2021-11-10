Польша готовит жесткое решение по Беларуси

Обстановка на белорусско-польской границе накаляется. Фото: коллаж "Сегодня"

Польша может полностью закрыть границы с Беларусью из-за мигрантов. Данный сценарий рассматривается.

Об этом сообщает Wirtualna Polska со ссылкой на интервью официального представителя правительства Петра Мюллера.

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"Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность", – отметил он.

Он также добавил, что пока реакции с белорусской стороны не было.

Ситуация на белорусско-польской границе

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.

Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.

Также напомним, Ярош призвал Киев помочь Польше дать "достойный отпор".