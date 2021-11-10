Польща готує жорстке рішення щодо Білорусі

Обстановка на білорусько-польському кордоні загострюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Польща може повністю закрити кордони із Білоруссю через мігрантів. Цей сценарій розглядається.

Про це повідомляє Wirtualna Polska із посиланням на інтерв'ю офіційного представника уряду Петра Мюллера.

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"Ми надсилаємо білоруській владі інформацію про те, що така загроза існує, якщо білоруська влада не припинить свою діяльність", – зазначив він.

Він також додав, що поки що реакції з білоруської сторони не було.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.

Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли.

Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Деяких із них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.

Також нагадаємо, Ярош закликав Київ допомогти Польщі дати "гідну відсіч".