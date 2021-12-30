Полная остановка "Северного потока-2": вице-канцлер Германии назвал причину

Министр Роберт Хабек считает, что труба может так и не заработать / Коллаж "Сегодня"

Далеко не все новое руководство Германии готово одобрить запуск газопровода "Северный поток-2" из-за международной политики Кремля. Вице-канцлер, федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек допускает возможность полной остановки проекта из-за угроз Украине.

Об этом сообщает немецкое агентство DW.

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"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", – заявил заместитель главы правительства ФРГ.

По словам Хабека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, которая осуществляет транзит газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что министерство, которое он возглавляет, выделит на эти цели 150 миллионов евро.

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