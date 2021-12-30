Повна зупинка "Північного потоку-2": віцеканцлер Німеччини назвав причину

Міністр Роберт Хабек вважає, що труба може так і не заробити / Колаж "Сьогодні"

Далеко не все нове керівництво Німеччини готове схвалити запуск газопроводу "Північний потік-2" через міжнародну політику Кремля. Віцеканцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек припускає можливість повної зупинки проєкту через загрози Україні.

Про це повідомляє німецьке агентство DW.

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"Політика має бути зосереджена на політичних питаннях, і їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої та геополітики. Це означає, що, дивлячись на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ, доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", – заявив заступник глави уряду ФРН.

За словами Хабека, будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни, яка здійснює транзит газу. Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії, сказав він, додавши, що міністерство, яке він очолює, виділить для цього 150 мільйонів євро.

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