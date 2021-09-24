Покушение на Шефира – месть за реформы Зеленского? "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии подробно обсудят, что произошло с Шефиром
Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
В программе попробуют разобраться, было ли нападение на Сергея Шефира покушением на реформы Зеленского, а также в прямом эфире будет эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Александра Иванько из клиники "Феофания".
Также политики и эксперты обсудят, изменит ли страну принятый закон об олигархах.
Гостями студии станут:
- Денис Монастырский, министр внутренних дел;
- Руслан Стефанчук, первый заместитель главы Верховной Рады;
- Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа";
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
- Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины (2019 – 2020);
- Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов";
- Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";
- Михеил Саакашвили, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
- Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
- Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".
Напомним, главной темой прошлой передачи был закон об олигархах (еще до его принятия). Тогда на эфире не обошлось без скандалов. Так, например, Стефанчук намекнул на конфликт с Разумковым и предъявил ему претензии.
А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил переименовать должность Людмилы Денисовой, которая является уполномоченным Верховной Рады по правам человека.