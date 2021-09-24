Покушение на Шефира – месть за реформы Зеленского? "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии подробно обсудят, что произошло с Шефиром

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В программе попробуют разобраться, было ли нападение на Сергея Шефира покушением на реформы Зеленского, а также в прямом эфире будет эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Александра Иванько из клиники "Феофания".

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Также политики и эксперты обсудят, изменит ли страну принятый закон об олигархах.

Гостями студии станут:

Денис Монастырский , министр внутренних дел;

, министр внутренних дел; Руслан Стефанчук , первый заместитель главы Верховной Рады;

, первый заместитель главы Верховной Рады; Александр Корниенко , глава партии "Слуга народа";

, глава партии "Слуга народа"; Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина";

, лидер партии ВО "Батькивщина"; Руслан Рябошапка , генеральный прокурор Украины (2019 – 2020);

, генеральный прокурор Украины (2019 – 2020); Андрей Билецкий , лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов";

, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов"; Алексей Гончаренко , народный депутат от "Европейской солидарности";

, народный депутат от "Европейской солидарности"; Михеил Саакашвили , глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013); Дмитрий Гордон , основатель интернет-издания "ГОРДОН";

, основатель интернет-издания "ГОРДОН"; Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".

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Напомним, главной темой прошлой передачи был закон об олигархах (еще до его принятия). Тогда на эфире не обошлось без скандалов. Так, например, Стефанчук намекнул на конфликт с Разумковым и предъявил ему претензии.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил переименовать должность Людмилы Денисовой, которая является уполномоченным Верховной Рады по правам человека.