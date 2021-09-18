Стефанчук намекнул на конфликт с Разумковым

В последнее время отношение слуг народа к спикеру парламента изменилось, не все хорошо с ним и у первого вице-спикера

Стефанчук (слева) и Разумков в последнее время мало видятся. Коллаж "Сегодня"

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что у него с главой парламента Дмитрием Разумковым разладились отношения в последнее время. Но на фоне слухов об отставке спикера пока не метит на его место. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

В первую очередь он прокомментировал вероятность увольнения Разумкова с должности, поскольку в последнее время "Слуги народа" все больше им недовольны. Стефанчук говорит, что с ним ни президент, ни кто-либо другой не обсуждал вариант с занятием места спикера.

Реклама

При этом он отмечает, что в последнее время ситуация в парламенте изменилась и даже намекнул на конфликт с Разумковым.

"Любой, кто находится или на (парламентской) трибуне, или в руководстве фракции – это делегаты от "Слуги народа". Должны всегда помнить это и нести ответственность за то, что исповедует наша партия. Что касается личного конфликта (с Разумковым), не знаю, видите его или нет, мы с Дмитрием, к сожалению, в последнее время очень мало видимся, потому что я почему-то оказался отрезан от всей внутренней жизнедеятельности парламента. На какие-то встречи приглашений я не получаю", – сказал Стефанчук.

Вице-спикер не исключил, что может на следующей неделе возглавить работу парламента, пока Разумков лечится от коронавируса.

Откуда у конфликта "растут ноги"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Потом на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову, мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

Стоит отметить, что еще на днях, до конфликта с законом об олигархах, Арахамия наотрез опровергл слухи о возможном увольнении Разумкова.