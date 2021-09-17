Арахамия предложил переименовать должность Денисовой

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил переименовать должность уполномоченного по правам человека, которую сейчас занимает Людмила Денисова, в "уполномоченного по правам олигархов".

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Интересно, что человек называется – "уполномоченный по правам человека в парламенте", но почему-то за почти год вы принимали законы про крымских татар, которых ущемляют в Крыму, и так далее, про амнистию заключенных по мягким статьям... Мы придем в Раду и я подам законопроект переименовать в уполномоченного по правам олигархов", – обратился к Денисовой Арахамия.

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Накануне Давид Арахамия заявил, что направлять законопроект об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии смысла пока не было, так как после принятия в Раде он может измениться существенно и эксперты могут просто зря потратить время.