Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Власть Лидеры

Арахамия предложил переименовать должность Денисовой

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
17 сентября, 22:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил переименовать должность уполномоченного по правам человека, которую сейчас занимает Людмила Денисова, в "уполномоченного по правам олигархов".

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Интересно, что человек называется – "уполномоченный по правам человека в парламенте", но почему-то за почти год вы принимали законы про крымских татар, которых ущемляют в Крыму, и так далее, про амнистию заключенных по мягким статьям... Мы придем в Раду и я подам законопроект переименовать в уполномоченного по правам олигархов", – обратился к Денисовой Арахамия.

Реклама

Накануне Давид Арахамия заявил, что направлять законопроект об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии смысла пока не было, так как после принятия в Раде он может измениться существенно и эксперты могут просто зря потратить время.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Власть
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

17 сентября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром социального обеспечения Украины назначен Аркадий Ершов...

Погрузиться в тот день
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.37

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять