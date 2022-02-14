Пока на "низком старте": в Польше ответили, будет ли эвакуация дипломатов

Петр Мюллер, спикер правительства Польши. Фото polsatnews.pl / Фото: Коллаж: Сегодня

Польское правительство пока не планирует эвакуацию дипломатов из Украины. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает Polsat News.

По словам спикера, такие решения будут приниматься только в случае крайней необходимости. На данный момент решение об эвакуации не принималось.

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"Когда мы были (с премьер-министром. – Ред.) в Киеве, мы дали четкий сигнал, что такие решения будут приниматься в случае крайней необходимости", – сказал он.

На данный момент Польша выпустила коммюнике, в котором говорится, что если в этом нет крайней необходимости, то гражданам не следует ехать в Украину, сказал политик.

Мюллер подчеркнул, что если кто-то хочет сейчас покинуть Украину, это его личное решение. Он также напомнил, что в Украине проживает много поляков, и они не являются людьми, проживающими там временно, например, в деловых или туристических целях.

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Эвакуация дипломатов

18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты. В статье отмечается, что в Москву 5 января уехали 18 человек, в основном – это дети и жены дипломатов российского посольства в Киев. Кроме того, в ближайшие дни Киев и Львов покинут еще около 30 членов семей российских дипломатов.

При этом пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал "Сегодня", что Россия не информировала Украину об отзыве сотрудников посольства в Москву.

24 января стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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Также 24 января МИД Украины официально заявил, что по состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Это США, Великобритания, Австралия и Германия.

11 февраля Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины.

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