Поедет ли Зеленский на Генассамблею ООН в США: на Банковой назвали условие

Зеленский ранее уже выступал вживую на Генассамблее ООН, а в этом году может и не приехать / Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский полетит в США на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН в том случае, если там будут какие-то серьезные встречи, договоренности, подписание документов. А ради одного только выступления – визита не будет.

Об этом заявил телеканалу "ДОМ" пресс-секретарь лавы государства Сергей Никифоров.

Он объяснил, что если не будет конкретики в США, то президент выступит в ООН онлайн из Киева.

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени – день туда, день обратно на перелет – ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза – какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов – оправдывает эту трату времени, президент решит – лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50/50", – сказал Никифоров.

По его словам, в своем выступлении (либо в США, либо с Киева) Зеленский еще раз предложит странам ООН присоединиться к декларации "Крымской платформы".

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"Я думаю, что президент может представить эту платформу и может еще раз пригласить (присоединиться к ней. – Ред.). Все-таки ООН – это 193 страны. Это было бы хорошим жестом", – резюмировал спикер Банковой.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН в 2020-м

Год назад Зеленский на Генассамблее ООН напомнил присутствующим, что запасной планеты у нас нет, живем только раз. Также он сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Зеленский в своей речи подчеркнул, что является главой государства, у которого в XXI веке Россия аннексировала Крым, государства, которое не первый год сдерживает военную агрессию РФ на востоке страны. Он назвал три шага, как закончить войну на Донбассе.

Также президент Украины раскритиковал ООН. Тогда он указал на беспомощность организации против России и предложил решение.

Напомним, Зеленский в ходе официального визита в Соединенные Штаты также встретился с гендиректором американской компании Apple Тимом Куком.

Также президент Украины поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.