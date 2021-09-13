Чи поїде Зеленський на Генасамблею ООН у США: на Банковій назвали умову

Зеленський раніше вже виступав наживо на Генасамблеї ООН, а в цьому році може і не приїхати / Фото: AFP
Президент Володимир Зеленський полетить у США на 76-ту сесію Генеральної асамблеї ООН у тому разі, якщо там будуть якісь серйозні зустрічі, домовленості, підписання документів. А заради одного тільки виступу – візиту не буде.
Про це заявив телеканалу "ДОМ" прессекретар лави держави Сергій Никифоров.
Він пояснив, що якщо не буде конкретики у США, то президент виступить в ООН онлайн із Києва.
"Він ухвалюватиме рішення, виходячи з доцільності. Адже витратити купу часу — день туди, день назад на переліт — заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь. Якщо користь — якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів — виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", – сказав Никифоров.
За його словами, у своєму виступі (або в США, або з Києва) Зеленський ще раз запропонує країнам ООН приєднатися до декларації "Кримської платформи".
"Я думаю, що президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити (приєднатися до неї. – Ред.). Все-таки ООН – це 193 країни. Це було б хорошим жестом", – резюмував спікер Банкової.
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го
- Рік тому Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав присутнім, що запасної планети у нас немає, живемо тільки раз. Також він порівняв пандемію коронавірусу з Другою світовою війною.
- Зеленський у своїй промові підкреслив, що є главою держави, у якої в XXI столітті Росія анексувала Крим, держави, яка не перший рік стримує військову агресію РФ на сході країни. Він назвав три кроки, як закінчити війну на Донбасі.
- Також президент України розкритикував ООН. Тоді він вказав на безпорадність організації проти Росії і запропонував рішення.
Нагадаємо, Зеленський у ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.
Також президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.