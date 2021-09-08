Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Чехія - Україна: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Зеленський знову їде до США: в ОПУ назвали мету поїздки

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
8 вересня, 15:41
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На початку місяця глава держави вже був у Вашингтоні і Каліфорнії, на черзі – Нью-Йорк
Зеленський на сесії Генасамблеї ООН. Колаж "Сьогодні"
Зеленський на сесії Генасамблеї ООН. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський після нещодавнього візиту до США цього місяця знову відправиться до Америки, цього разу до Нью-Йорка для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомив РБК-Україна прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Реклама

"Готуємо візит до Нью-Йорка", – сказав він.

На Банковій уточнили, що Зеленський їде до США на засідання Генасамблеї ООН. Її сесія відкривається 14 вересня, а загальні дебати пройдуть з 21 по 27 вересня. В який саме день виступатиме Зеленський – поки не відомо.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го

Нагадаємо, Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів також зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

Реклама

Також президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Влада
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 вересня 1991. У Києві перебуває з візитом державний міністр, міністр економіки, фінансів та бюджету Франції...

Зануритись у той день
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 772 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти