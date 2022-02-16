Пинчук: За Украину будем сражаться все вместе

Бизнес будет бороться за Украину до последнего / Коллаж "Сегодня"
В День единения, который отмечают в Украине 16 февраля, представители крупного украинского бизнеса заверили в своей готовности бороться за Украину до последнего. Об этом, в частности, заявил бизнесмен Виктор Пинчук в Днепре, где собрались члены наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии – экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд, бывший глава Польши Александр Квасьневский, экс-премьер Швеции Карл Бильдт, и вице-президент Havas Group Стефан Фукс.
Передает телеканал ICTV.
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"Для нас Украина – это единственная наша родина, единственное, что для нас важно. Это то место, куда мы инвестируем, то место, за которое мы будем сражаться все вместе. Бизнес будет бороться за Украину до последнего", – заверил во время встречи Виктор Пинчук.
Бизнесмен отметил, что члены наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии прибыли в Днепр, чтобы на месте заверить людей этого региона в поддержке.
"Нам очень важно послать правильный и сильный месседж, который мы, конечно, не хотим придумывать от себя. Мы хотим услышать, поэтому приехали сюда послушать людей. Послушать жителей Днепра, жителей Украины, и потом там рассказать все, что мы увидели, услышали, и поняли", – сказал Пинчук.
День единения
- 16 февраля в Украине проходиттелемарафон ко Дню единения, который транслируется по ведущим украинским телеканалам.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной речи по случаю начала официальных мероприятий в честь Дня единения в Мариуполе заявил о готовности противостоять агрессору.
- Также лидер страны подписал указ, согласно которому утвердил Стратегию госбезопасности Украины. В этом государственном документе Россия указана как угроза безопасности нашей стране.
- Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое расширяет санкции против блогера Анатолия Шария и журналиста Игоря Гужвы.