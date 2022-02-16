Пінчук: За Україну будемо боротися всі разом

Бізнес боротиметься за Україну до останнього / Колаж "Сьогодні"

У День єднання, який відзначають в Україні 16 лютого, представники великого українського бізнесу запевнили у своїй готовності боротися за Україну до останнього. Про це, зокрема, заявив бізнесмен Віктор Пінчук у Дніпрі, де зібралися члени наглядової ради Ялтинської європейської стратегії – експрезидент Естонії Керсті Кальюлайд, колишній голова Польщі Олександр Кваснєвський, експрем'єр Швеції Карл Більдт та віцепрезидент Havas Group Стефан Фукс.

Передає телеканал ICTV.

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"Для нас Україна – це єдина наша батьківщина, єдине, що для нас важливе. Це те місце, куди ми інвестуємо, те місце, за яке ми боротимемося всі разом. Бізнес боротиметься за Україну до останнього", – запевнив під час зустрічі Віктор Пінчук.

Бізнесмен зазначив, що члени наглядової ради Ялтинської європейської стратегії прибули до Дніпра, щоб на місці запевнити людей цього регіону у підтримці.

"Нам дуже важливо надіслати правильний і сильний меседж, який ми, звичайно, не хочемо вигадувати від себе. Ми хочемо почути, тож приїхали сюди послухати людей. Послухати жителів Дніпра, мешканців України, і потім там розповісти все, що ми побачили, почули та зрозуміли", – сказав Пінчук.

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День єднання