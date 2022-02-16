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Зеленський змінив санкції проти Шарія та Гужви – новий указ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 лютого, 18:55
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Пакет санкцій проти низки журналістів та діячів розширено
Анатолій Шарій, Ігор Гужва
Анатолій Шарій, Ігор Гужва / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яка розширює санкції проти блогера Анатолія Шарія та журналіста Ігоря Гужви.

РНБО внесла зміни до пакетів санкцій щодо блогера Анатолія та його дружини та колеги Ольги Шарій, матері Ольги Шарій Алли Бондаренко та ТОВ "Інформаційне агентство Шарій.Нет", а також головного редактора сайту Страна.ua Ігоря Гужви та пов'язаних з ним Ганни Солнцевої та Любові Лукашиної.

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Крім того, мають блокуватися не лише ЗМІ Шарія та Гужви, а й аналогічні за змістом сервіси, тобто сайти-"дзеркала".

Також змінено пакети санкцій проти посібників окупантів у Криму та на Донбасі. Зокрема, зміни стосуються обмежень проти "заступника генпрокурора" так званої "ЛНР" Вадима Лященка та трьох членів так званих "територіальних виборчих комісій" в окупованому Росією Криму – Наталії Коваленко (Бабенко), Олександри Осетрової та Юлії Рибакової.

У чому звинувачують Шарія

У лютому 2021 року Анатолію Шарію повідомили про підозру в держзраді та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. У СБУ зазначали, що він міг діяти на замовлення іноземних структур. Після цього він був оголошений у розшук. Сайт "Сьогодні" вже пояснював, чим відомий цей блогер і за що його звинувачують у держзраді.

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У травні українські ЗМІ повідомили, що Литва позбавила Анатолія Шарія статусу політичного біженця. Спеціально для "Сьогодні" він ексклюзивно прокоментував це рішення.

У серпні РНБО запровадила санкції проти Шарія та його інформресурсу.

У чому звинувачують Гужву

Влітку 2017 року в Києві було затримано головного редактора інтернет-видання "Cтрана.ua" Ігора Гужву. За словами на той час генерального прокурора Юрія Луценка, Гужва вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика, у розпорядженні слідства є відео- та фотодокази цього правопорушення.

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Сам Гужва пояснив, із чим пов'язане його затримання. За його словами, проти нього "шиють" сфальшовану справу, і це нібито його намагалися спровокувати взяти гроші, від яких, за його словами, відмовився.

Гужва вийшов під заставу, і через рік він уже був у Відні, де попросив у австрійської влади політичного притулку.

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