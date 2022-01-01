Переговоры России и США могут сорваться – в Москве назвали причину

Из-за обнародования санкций переговоры могут не состояться / Фото: Коллаж: Сегодня
Призыв бывших чиновники США опубликовать список санкций на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину, может сорвать переговоры президентов США и РФ. Об этом в своем Telegram написал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Публикация списка артироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т.н. "адских санкций" вместо предоставления гарантий России – верное средство срыва переговоров", -написал он.
Переговоры Путина и Байдена
- В ночь на 31 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут, в отличие от двухчасового разговора, который состоялся между сторонами 7 декабря.
- Эти переговоры прошли на фоне сообщений американских СМИ, что ВВС США провели свои первые разведывательные полеты в районе восточной границы Украины, предположительно, собирая информацию о размещении войск РФ в регионе.
- 25 декабря газета The New York Times со ссылками на американские официальные лица сообщила, что Пентагон разрабатывает план предоставления Украине разведданных, касающихся возможного российского вторжения.
- На сайте Белого дома уточнили, что Джо Байден в разговоре с Путиным дал понять: Россию ждет решительный ответ, если она продолжит строить планы о вторжении в Украину. Кроме того, президент США выразил надежду на переговоры России с НАТО по вопросам безопасности в 2022 году.