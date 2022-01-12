Результаты переговоров США и РФ: ультиматум Путина не сработал, российская армия не будет отступать

Встреча проходила на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 10 января, в Женеве прошли переговоры представителей России и США о гарантиях безопасности, которых Москва желала получить от НАТО. Одним из главных требований Кремля был отказ Североатлантического альянса от расширения на восток и непринятие Украины в состав Блока. Сайт "Сегодня" выяснил, чем завершился первый этап стартовавшей недели переговоров Запада и РФ и смогут ли стороны достичь консенсуса в вопросе с отсутствием точек соприкосновения.

Что предшествовало встрече

Переговоры состоялись после того, как Россия стянула к границам Украины почти стотысячное войско. Белый дом обвинил Москву в намерении вторгнуться в Украину, в свою очередь Кремль объяснял наличие своей армии учениями и обеспечением безопасности своих рубежей в связи с возможностью расширения НАТО на восток, что якобы несет угрозу России.

Реклама

Встреча проходила на территории постоянного представительства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате. Переговоры продлились почти 8 часов.

Переговоры в Женеве продлились почти 8 часов / Фото: AP News

Что заявили по итогам встречи представители РФ

По завершению встречи глава российской делегации заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что договориться о нерасширении НАТО на восток – не удалось и прогресса в получении соответствующих юридических гарантий – достигнуто не было.

Реклама

"Тема нерасширения НАТО и получения на этот счет юридических гарантий вызвала со стороны США серьезные возражения", – сказал Рябков, добавив, что эта тема, так же, как и неразмещение у границ страны ударных средств Североатлантического альянса, являются ключевыми для национальной безопасности РФ.

"От этих требований российская сторона не может отступить", – подчеркнул замглавы МИД.

Рябков добавил, что Москва будет продолжать требовать "железобетонных, юридически значимых гарантий" того, что ни Украина, ни Грузия не будут приняты в НАТО.

Реклама

В то же время дипломат отметил, что ситуация небезнадежна и база для достижения договоренностей по гарантиям безопасности есть.

Сергей Рябков: "Российская сторона не может отступить от своих требований" / Фото: МИД России

Что говорили по итогам представители США

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, представлявшая американскую делегацию, назвала разговор с представителями России открытым и прямым, но подчеркнула, что США не готовы вести переговоры о будущем Украины без участия самой Украины и что Вашингтон никому не позволит закрывать другой стране двери в НАТО.

"Мы никому не позволим свернуть политику открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с Соединенными Штатами. И мы не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО", – заявила Шерман.

По ее словам, США отвергли предложения о нерасширении НАТО, при этом Америка открыта к взаимным ограничениям по военным учениям и мерам транспарентности с Россией, и это станет темой дальнейших переговоров НАТО с Москвой.

Венди Шерман: "Мы никому не позволим свернуть политику открытых дверей НАТО". Фото: CFP

Кроме того, обе делегации подтвердили принятое в июне 2021 года в Женеве заявление президентов США и России о том, что в ядерной войне не может быть победителей.

Вторжение в Украину или учения

Шерман также подняла вопрос о возможном вторжении России в Украину и отметила, что если Москва хочет доказать, что не собирается этого делать, то должна принять меры по деэскалации ситуации.

В свою очередь Рябков заявил, что Россия не намерена вторгаться в Украину и, соответственно, и предмета для обсуждения здесь нет.

"Высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждения в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений напасть, в кавычках, на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории. Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи", – сказал Рябков.

Комментируя заявление российского дипломата, пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, заявил, что Россия должна отвести войска, чтобы добиться деэскалации у границ Украины.

"Мы хотим увидеть их возвращение в свои казармы. А если они проводят учения, то мы хотели бы транспарентности по этому вопросу", – сказал спикер Госдепа.

Нед Прайс: "Мы хотим увидеть возвращение российских солдат в свои казармы" / Фото: AP News

В ответ посольство РФ в США подчеркнуло, что Россия сама решит, где и когда проводить военные учения на своей территории.

"Это наш выбор, где и когда проводить военные учения на нашей государственной территории. Мы будем продолжать их проводить, потому что это отвечает интересам безопасности России", – говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

В посольстве также отметили, что им непонятна логика, при которой замгоссекретаря США заявляет, что Россия должна "вернуть свои войска в казармы" или сообщить США, "какие учения продолжаются и какова их цель", в то время как Вашингтон не намерен обсуждать с Россией численность своих войск в Европе.

Будет ли прорыв?

Политолог Вадим Карасев считает, что итоги женевской встречи были предсказуемыми.

"Изначально было понятно, что США не согласятся на требования Москвы о нерасширении НАТО. Выполнение такого условия показало бы слабость Америки и Североатлантического альянса и пошатнуло бы их репутацию гарантов безопасности Запада ", – говорит "Сегодня" Карасев.

С ним соглашается политолог Владимир Воля. По его мнению, в Кремле также понимали, что США и НАТО не согласятся на требования России.

"Россия прекрасно осознает, что НАТО не откажется от расширения сферы своего влияния. Эти переговоры больше похожи на игру России, рассчитанную в первую очередь на собственных граждан. Своей внутренней аудитории Москва показывает, что может диктовать условия Вашингтону, демонстрирует таким образом свое могущество", – объясняет нам Воля.

Владимир Воля: "Россия прекрасно осознает, что НАТО не откажется от расширения сферы своего влияния" / Фото: Facebook

Отметим, что переговоры в Женеве стали первыми из трех, запланированных на этой неделе: 12 января в Брюсселе пройдет Совет Россия – НАТО, где Москва будет обсуждать свои требования уже со всеми странами Альянса, а 13 января в Вене состоится заседание ОБСЕ, на котором обсудят проблемы стратегической безопасности. По мнению политологов, от данных мероприятий не стоит ждать прорыва.

"Каждая из сторон будет "тянуть одеяло" на себя. Но позиции России и США принципиально противоположные, здесь нет точек соприкосновения. Поэтому в вопросе нерасширения НАТО сраны вряд ли смогут достичь консенсуса", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Позиции России и США принципиально противоположные, здесь нет точек соприкосновения" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО. Москва потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс и не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Кремль потребовал прекратить расширение военного блока на восток.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путинбоится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.