Пентагон берется за укрепление армии Украины: Резникову уже позвонили

Контакт между Пентагоном и Минобороны Украины налажен / Коллаж "Сегодня"
После того, как все западные страны высказали России требования по немедленному отводу ее войск от границ Украины, а в ответ получили от Кремля очередные угрозы в адрес нашей страны, начались контакты оборонных ведомств союзников. Вечером 13 января состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
О чем был разговор
В сообщении сказано, что Остин обсудил с Резниковым продолжающееся и неспровоцированное наращивание Россией военной мощи в Украине (имеется ввиду оккупированные территории нашей страны – Ред.) и вокруг нее.
"Госсекретарь Остин подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне. Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности и обязались продолжать их тесную координацию", – передает пресс-служба Пентагона.
Сотрудничество
- Как известно, по договоренности США и Украины, в последнее время американские самолеты ведут разведку обстановки на границах нашей страны. 5 января в нашем небе были замечены Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing E-8C.
- 29 декабря представитель Пентагона подтвердил, что проходит сбор разведывательной информации ВВС США в районе восточной границы Украины.
- В целом США решили помочь с техникой и оборудованием Государственной пограничной службе Украины на 25 миллионов долларов. Эту помощь получат погранотряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.
- 11 января американское издание The New York Times сообщило, что Россия усиливает свои войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами.