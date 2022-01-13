Пентагон береться за зміцнення армії України: Резнікову вже зателефонували

Контакт між Пентагоном та Міноборони України налагоджено / Колаж "Сьогодні"

Після того, як усі західні країни висловили Росії вимоги щодо негайного відведення її військ від кордонів України, а у відповідь отримали від Кремля чергові загрози на адресу нашої країни, почалися контакти оборонних відомств союзників. Увечері 13 січня відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомила прес-служба Пентагону.

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Про що була розмова

У повідомленні сказано, що Остін обговорив з Резніковим продовження і неспровоковане нарощування Росією військової могутності в Україні (мається на увазі окуповані території нашої країни – Ред.) та навколо неї.

"Держсекретар Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальній цілісності України, включаючи зусилля, що продовжуються, з нарощування потенціалу українських збройних сил за рахунок надання допомоги в обороні. Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям з деескалації напруженості і зобов'язалися продовжувати", – передає прес-служба Пентагону.

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