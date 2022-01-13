Пентагон береться за зміцнення армії України: Резнікову вже зателефонували

Контакт між Пентагоном та Міноборони України налагоджено / Колаж "Сьогодні"
Після того, як усі західні країни висловили Росії вимоги щодо негайного відведення її військ від кордонів України, а у відповідь отримали від Кремля чергові загрози на адресу нашої країни, почалися контакти оборонних відомств союзників. Увечері 13 січня відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з головою Пентагону Ллойдом Остіном.
Про це повідомила прес-служба Пентагону.
Про що була розмова
У повідомленні сказано, що Остін обговорив з Резніковим продовження і неспровоковане нарощування Росією військової могутності в Україні (мається на увазі окуповані території нашої країни – Ред.) та навколо неї.
"Держсекретар Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальній цілісності України, включаючи зусилля, що продовжуються, з нарощування потенціалу українських збройних сил за рахунок надання допомоги в обороні. Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям з деескалації напруженості і зобов'язалися продовжувати", – передає прес-служба Пентагону.
Співробітництво
- Як відомо, за домовленістю США та України останнім часом американські літаки ведуть розвідку обстановки на межах нашої країни. 5 січня у нашому небі були помічені Boeing RC-135W Rivet Joint та Boeing E-8C.
- 29 грудня представник Пентагону підтвердив, що відбувається збір розвідувальної інформації ВПС США в районі східного кордону України.
- Загалом США вирішили допомогти з технікою та обладнанням Державній прикордонній службі України на 25 мільйонів доларів. Цю допомогу отримають прикордонні загони, виконуючі завдання на кордоні із Росією та Білоруссю.
- 11 січня американське видання The New York Times повідомило, що Росія посилює свої війська поблизу кордонів України бойовими та транспортними вертольотами.