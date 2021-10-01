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Отставка Разумкова и сколько будет стоить тепло – "Свобода слова Савика Шустера": онлайн-трансляция

Ирина Ковальчук
1 октября, 21:00
Также политики и эксперты обсуждают нужна ли Украине обязательная вакцинация

Сегодня в 21:00 в прямом эфире на телеканала "Украина 24" началось политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Главный вопрос: что происходит вокруг спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Темы для обсуждения

  • "Слуга народа" vs Дмитрий Разумков: уволят ли Главу Верховной Рады?
  • Нужна ли Украине обязательная вакцинация?
  • Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?

Гости студии

  • Дмитрий Разумков, Глава Верховной Рады Украины;
  • Юлия Тимошенко, лидер партии Всеукраинское Объединение "Батькивщина";
  • Юрий Бойко, основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";
  • Виталий Кличко, мэр Киева, лидер партии "УДАР";
  • Борис Филатов, мэр Днепра, лидер партии "Пропозиция";
  • Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению;
  • Екатерина Булавинова, эксперт ЮНИСЕФ в Украине;
  • Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра;
  • Тарас Жиравецкий, врач-эпидемиолог;
  • Дмитрий Ламза, директор специализированной школы № 210 г. Киева.

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Напомним, главной темой прошлой передачи было покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, а также принятый закон об олигархах.

Тогда, в частности, Юлия Тимошенко заявила, что есть основания обратиться в Конституционный Суд по поводу закона о деолигархизации.

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А народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что закон про деолигархизацию, который был принят Верховной Радой 23 сентября, можно сравнить с реформой на таможне, которая ничего не дала.

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