Отставка Разумкова и сколько будет стоить тепло – "Свобода слова Савика Шустера": онлайн-трансляция

Сегодня в 21:00 в прямом эфире на телеканала "Украина 24" началось политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Главный вопрос: что происходит вокруг спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Темы для обсуждения

"Слуга народа" vs Дмитрий Разумков: уволят ли Главу Верховной Рады?

Нужна ли Украине обязательная вакцинация?

Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?

Гости студии

Дмитрий Разумков , Глава Верховной Рады Украины;

, Глава Верховной Рады Украины; Юлия Тимошенко , лидер партии Всеукраинское Объединение "Батькивщина";

, лидер партии Всеукраинское Объединение "Батькивщина"; Юрий Бойко , основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

, основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Владимир Гройсман , лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана"; Виталий Кличко , мэр Киева, лидер партии "УДАР";

, мэр Киева, лидер партии "УДАР"; Борис Филатов , мэр Днепра, лидер партии "Пропозиция";

, мэр Днепра, лидер партии "Пропозиция"; Жан-Эли Малкин , международный консультант по здравоохранению;

, международный консультант по здравоохранению; Екатерина Булавинова , эксперт ЮНИСЕФ в Украине;

, эксперт ЮНИСЕФ в Украине; Гарик Корогодский , бизнесмен, совладелец торгового центра;

, бизнесмен, совладелец торгового центра; Тарас Жиравецкий , врач-эпидемиолог;

, врач-эпидемиолог; Дмитрий Ламза, директор специализированной школы № 210 г. Киева.

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Напомним, главной темой прошлой передачи было покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, а также принятый закон об олигархах.

Тогда, в частности, Юлия Тимошенко заявила, что есть основания обратиться в Конституционный Суд по поводу закона о деолигархизации.

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А народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что закон про деолигархизацию, который был принят Верховной Радой 23 сентября, можно сравнить с реформой на таможне, которая ничего не дала.