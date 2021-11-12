От "серого кардинала" до премьера: как Аваков хочет объединить "эксов" для победы на выборах

Политический альянс может стать мощным объединением из политиков-тяжеловесов. Фото: коллаж "Сегодня"

Спустя три месяца после отставки бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал большое интервью, в котором заявил, что подумывает о создании партии, в которой будут представители разных политических течений, среди которых: Разумков, Яценюк, Гройсман, Тимошенко и Ляшко. Через неделю после громкого заявления, породившего слухи об объединении Авакова с Разумковым, экс-глава МВД заявил, что такому союзу не бывать, но он сделает все, чтобы создать синергию политических лидеров во благо Украины. Сайт "Сегодня" выяснил, смогут ли политсилы объединиться по призыву Авакова и в каком качестве бывший министр хочет вернуться в большую политику.

Альянс умных и разных людей

О желании создать союз с известными политиками экс-глава МВД рассказал в программе "Народ против" с Натальей Влащенко на телеканале "Украина 24" в четверг, 4 ноября.

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"Я сторонник баланса. Я отвергаю крайние точки зрения – крайне левую, крайне правую. Я – центрист! Но я признаю, что есть левые центристы, такие как Разумков, например. Очень перспективный человек. Есть правые центристы – Гройсман, Яценюк. Есть Юлия Владимировна – она находится над всем. Есть Ляшко – он просто есть. Давайте подумаем о том, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс. Который позволит сделать баланс, чтобы он двигал нашу страну вперед. Да, это политика. И я буду этим заниматься", – подчеркнул Аваков.

Арсен Аваков в программе "Народ проти" с Наташей Влащенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Мог отдыхать и писать мемуары

Журналист Дмитрий Гордон заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24", что возможный политический альянс, о котором говорил Аваков, станет мощным объединением из политиков-тяжеловесов и может помочь Украине выйти из трудной ситуации.

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"Я не знаю, что будет мощнее этого объединения. Это люди, которые были первыми фигурами в большой политике. Я думаю, они смело могут все отдыхать и писать мемуары. Но раз они пытаются вмешиваться в то, что сейчас происходит, а вмешиваться надо, это говорит о том, что у них есть политические амбиции и есть осознание того, что страна сегодня в беде", – сказал Гордон.

Гордону нравится идея Авакова. Коллаж "Сегодня"

Он также сравнил этих политиков прошлого и нынешних.

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"Вот давайте на одну руку поставим тех, кого уже называли: Яценюк, Гройсман, Аваков, Смешко, Тимошенко, Разумков, Ляшко. А на вторую поставим Тищенко, Малюську, всех остальных. Всегда хочется чего-то нового, так устроен человек. Но если это новое, которое поначалу казалось привлекательным, начинает вызывать тошноту, то человек тянется к старому и думает: боже, так это старое лучше, чем новое. До выборов президента 2,5 года, за это время может произойти что угодно", – сказал Гордон.

Что заявили в "Слуге народа"

Отметим, что среди ветеранов украинской политики, названных Аваковым есть один новый, но как отметил экс-глава МВД, очень перспективный политик – экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Первый вице-спикер, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Канал 24" заявил, что Разумков пошел на объединение со старыми политиками.

"Мы уже неделю видим объединение в формате "Блок РАЯ", то есть Разумков, Аваков, Яценюк. И это, пожалуй, не то, чего ждут избиратели", – сказал он.

Александр Корниенко: "Мы видим объединение в формате "Блок РАЯ", то есть Разумков, Аваков, Яценюк" / Фото: Facebook

Что говорит Разумков

Сам Разумков довольно обтекаемо коснулся темы возможного объединения с Аваковым.

"Аваков был сильным министром и эффективным на своей должности. Он точно отвечал тем задачам, которые стояли перед Министерством внутренних дел. Я уверен, что мы будем работать и вне парламента", – сказал экс-спикер Рады в эфире канала "Наш".

Дмитрий Разумков: "Я уверен, что мы с Аваковым будем работать и вне парламента" / Фото: Facebook

Совместной партии не будет

10 ноября Арсен Аваков в своем Instagram опроверг слухи о намерении создать партию с Разумковым.

"Я не собираюсь делать никакого совместного политического проекта с Дмитрием Разумковым", – заявил Аваков, добавив, что слухи о таком союзе – это фейки Офиса президента.

Он также пожелал удачи Разумкову и другим украинским политикам.

"Я желаю удачи и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе на Украину на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины", – подчеркнул Аваков.

Почему Аваков не хочет идти в партию Разумкова

Политолог Вадим Карасев считает, то участие в партии Разумкова не является целью Авакова.

"Аваков более 20 лет был на первых позициях. Для политиков, достигших такого уровня, становиться нардепом – это понижение статуса. Тем более, если он будет всего лишь членом миноритарной партии (партия, имеющая минимальное количество мандатов – ред.)", – говорит "Сегодня" Карасев.

Вадим Карасев: "Для Авакова – становиться нардепом – это понижение статуса" / Фото: Facebook

С ним соглашается политолог Алексей Якубин.

"После 7 лет на должности министра, стать рядовым депутатом – не в приоритете у Авакова. Для него – это пройденный этап. Он стремится к большему", – говорит нам эксперт.

Политолог Светлана Кушнир отмечает, что официальное объединение Авакова с Разумковым могло снизить растущий рейтинг экс-спикера Рады и бывший глава МВД это понимает.

"У Авакова присутствует определенный антирейтинг. Его сближение с Разумковым вызовет отток части сторонников нардепа. И этим обязательно воспользовался бы Офис президента, который ищет любой повод, чтобы затормозить рост популярности Разумкова", – объясняет "Сегодня" Кушнир.

Что предлагает Аваков

По мнению Карасева, Аваков не рвется стать публичным политическим лидером. Однако, находясь официально вне политики, он все равно остается в ней значимой фигурой с большим опытом.

"Аваков готов способствовать объединению политсил, стать стыковующим звеном между ними в общей борьбе против некомпетентности власти, тиранических и антидемократических целей", – говорит Карасев.

Светлана Кушнир считает, что своими заявлениями Аваков послал четкий месседж всем политикам, которых он перечислил: "Я готов к предложениям каждого из вас, давайте посотрудничаем".

Такого же мнения придерживается и Алексей Якубин.

"Аваков отправил сигнал всем политсилам о том, что он со своими связями и ресурсами готов к сотрудничеству. Кроме того, это также был посыл для Банковой о том, что он возвращается в большую политику", – говорит Якубин.

Алексей Якубин: "Аваков отправил сигнал всем политсилам о том, что он готов к сотрудничеству" / Фото: Facebook

Объединятся ли политики по призыву Авакова

Светлана Кушнир отмечает, что, теоретически, объединение политиков могло бы произойти по примеру широкой коалиции времен Оранжевой революции, когда большинство партий и их лидеров выступили вместе против Виктора Януковича.

"Однако после победы Ющенко коалиция развалилась, и каждая политсила пошла свои путем", – говорит Кушнир.

По мнению политолога, сегодня объединить партии в один "большой кулак" будет крайне сложно, так как между ними много несостыковок и конфликтов.

"В украинской политике огромное количество игроков, которых не всегда можно назвать союзниками. Здесь все действуют по ситуации и интересам. Если бы заявление Авакова прозвучало бы за полгода до выборов, его можно было бы расценивать, как призыв к созданию единого блока, с которым следует идти в Раду. Но говорить об этом сейчас слишком рано. Тем более каждая партия популярна среди собственного электората, представители которого могут не разделять принципы конкурирующих политсил и не одобрят объединение с ними", – объясняет Кушнир.

Светлана Кушнир: "Сегодня объединить партии в один "большой кулак" будет крайне сложно" / Фото: Facebook

Чего же добивается Аваков

Алексей Якубин уверен, что Аваков не стремится стать публичным политиком, а хочет влиять на политические процессы, находясь в тени.

"Аваков – мастер в кулуарной политике и подковерных играх. Он хочет вернуться в статусе "крестного отца" или "серого кардинала". В политике ведь кроме формальных альянсов существуют неофициальные объединения, и в них Аваков со своей сетью личных контактов может выполнять роль медиатора", – говорит Якубин.

С ним соглашается Светлана Кушнир.

"Главная задача – прийти к власти. Скорее, он будет держаться особняком от публичных политиков, но будет стремиться иметь на них свое влияние и разместить приближенных к себе в тех или иных партиях. Аваков – политик, умеющий создавать многоходовки", – говорит она.

Политолог Алексей Голобуцкий уверен, что у Авакова есть план, но говорить о его цели пока рано.

"Сегодня Офис президента называет Авакова бывшим политиком. Но до парламентских выборов еще два года. За это время могут произойти разные события, и, в частности, такие, из-за которых украинцы могут окончательно разочароваться в новых политиках и захотеть вернуть бывших. Одним из них и может стать Арсен Аваков. В таком случае, у него будут все шансы выйти из тени в публичную политику и стать, например, премьер-министром Украины", – резюмировал Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий: "Аваков может стать премьер-министром Украины" / Фото: Facebook

Аваков и партия Разумкова