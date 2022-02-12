Особый статус Донбасса: как его видят Украина и Россия и будет ли найден компромисс

Между Украиной и Россией существуют противоречия по поводу интерпретации особого статуса Донбасса. Фото: коллаж "Сегодня"

Итак, 10 февраля, в Берлине прошла очередная "нормандская встреча" советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Переговоры продолжались почти 9 часов, но не привели к подписанию общего документа. Камнем преткновения стал пункт Минских соглашений об особом статусе Донбасса.

Мы объясняем, что же на самом деле представляет так называемый "особый статус" для части оккупированного Донбасса.

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Что рассказали в Офисе Зеленского

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, участники "нормандской встречи не смогли прийти к общему документу, но были едины в необходимости разблокирования и активизации работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Надеюсь, что на следующем заседании ТКГ продолжится рассмотрение вопросов, связанных с законами, которые предусмотрены Минскими соглашениями. У нас сегодня есть несколько успешных кейсов, когда принимались решения в отношении режима прекращения огня. Работа продолжается, думаю, мы достигнем желаемого и важного результата. Также мы надеемся, что на следующем заседании ТКГ будут разблокированы гуманитарные вопросы в отношении обмена пленными, открытия КПВВ, которые больше года готовы с украинской стороны", – отметил Ермак.

Андрей Ермак: "Работа продолжается, думаю, мы достигнем желаемого и важного результата" / Фото: Офис Президента Украины

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Версия Кремля

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Украина на переговорах отказывается от прямого диалога с так называемыми "ЛДНР" и не обсуждает вопрос особого статуса части Донбасса. По его словам, именно эти вопросы являются главным разногласием, затянувшим переговоры.

"Киев не дает ни положительный, ни отрицательный ответ на предложения о будущем статусе Донбасса в составе Украины, и никому не известно, каким видит совместное будущее с Донбассом, они держат это в секрете", – сказал Козак.

Дмитрий Козак: "Киев не дает ответ на предложения о статусе Донбасса". Фото: csn-tv.ru

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Что такое особый статус Донбасса

Согласно Минским соглашениям, особый статус части Донбасса должен быть прописан в конституции Украины. Об этом говорится в пункте 11 договоренностей.

"Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании, до конца 2015 года, – говорится в документе.

18 октября 2014 года Верховная Рада приняла закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который предполагает возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Документ предусматривает, что после проведения на оккупированных территориях Донбасса выборов и вывода войск, в силу могут вступить положения об особом статусе, которые определяют, что жители отдельных территорий могут создавать народную милицию для поддержания порядка, участвовать в назначении глав местной прокуратуры и судов, пользоваться правом на языковое самоопределение.

В декабре 2021 года Верховная Рада продлила до конца 2022-го действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Каким Россия видит новый статус Донбасса

По мнению Кремля, между сторонами существуют "неразрешимые противоречия по поводу интерпретации Минских соглашений". В частности, Москва настаивает, что неподконтрольные сегодня Украине районы Донецкой и Луганской областей должны быть интегрированы в состав страны на особых условиях – со своими представителями в Верховной Раде, государственных организациях и ведомствах, с правом вето на принятие любых решений на национальном уровне, касающихся стратегического развития Украины.

Политолог Игорь Петренко отмечает, что таким образом Россия будет влиять на украинскую внутреннюю и внешнюю политику через своих марионеток.

"Для России это будет рычагом влияния на украинскую политику. Москва хочет, чтобы все важные вопросы внешней и внутренней политики согласовывались с представителями органов местного самоуправления так называемых "республик" после их интеграции. Чтобы в Раде депутаты от Донбасса могли блокировать, например, законопроекты о вступлении Украины в НАТО и ЕС и прочие неудобные для Кремля решения", – объясняет Петренко.

Игорь Петренко: "Для России это будет рычагом влияния на украинскую политику" / Фото: Facebook

Как реагирует Украина

Украинские власти выступают категорично против такого варианта.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет. Этого не произойдет никогда", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Политолог Сергей Быков называет предложенный Россией вариант недопустимым.

"Безусловно, парламентские выборы будут проходить по всей территории Украины и в том числе в Донецкой и Луганской областях. Никто не против, чтобы после возвращения так называемых "республик", их жители могли баллотироваться в Раду и становиться нардепами. Но наделять их правом вето – на это украинские власти не согласны, так как все понимают, к чему это может привести", – говорит "Сегодня Быков.

Дмитрий Кулеба: "Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения" / Фото: Facebook

Как достичь консенсуса

Альтернативой особому статусу части Донбасса, по мнению Игоря Петренко, может стать объявление территорий ОРДЛО свободной экономической зоной.

"Андрей Ермак предложил заменить особый статус на СЭЗ. Жители свободной зоны получат и децентрализацию, и больше прав, в том числе многоязычие, больше возможностей и экономических преференций. И все это будет закреплено Конституцией Украины. Это могло бы стать хорошим компромиссным вариантом. Но это вряд ли устроит Россию, желающую контролировать украинскую политику", – говорит Петренко.

Сергей Быков отмечает, что "нормандская" встреча советников в Берлине показала, что от своих позиций не отступила ни Украина, ни Россия.

"В ближайшей перспективе мы вряд ли увидим прогресс. Возможно, на следующей встрече участники переговоров отложат статус Донбасса и сконцентрируются на гуманитарных вопросах и вопросе обмена пленными, а к статусу вернуться позже", – говорит Быков.

Сергей Быков: "В ближайшей перспективе мы вряд ли увидим прогресс" / Фото: Facebook

Как сообщал сайт "Сегодня", ночью 12 февраля государственный секретарь СШАЭнтони Блинкен срочно созвонился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Также мы информировали о том, как 10 февраля прошла встреча советников глав государств "Нормандского формата".