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Кулебу среди ночи набрали из Белого дома с новостями о новой помощи Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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12 февраля, 09:44
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Госсекретарь Блинкен созвонился с главой МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Вашингтон предоставит Киеву усиленную экономическую помощь.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо помощи безопасности США предоставит Украине усиленную экономическую поддержку. РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", – говорится в сообщении.

Угроза вторжения РФ в Украину

  • В 2021 году РФ весной и затем осенью сосредоточила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
  • 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
  • Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Путин собрал 100-тысячную армию возле Украины. Он также рассказал о безопасности внутри государства и у его границ.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам.

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