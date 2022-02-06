Оружия для борьбы с Россией не будет: Германия снова отказала Украине

Никаких поставок вооружения в Украину из Германии не будет.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, сообщает Tagesschau.

Как отмечается, Ламбрехт объяснила это тем, что помощь Украине может "спровоцировать обострение".

"И в прошлом была четкая позиция федерального правительства – мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшее обострение. В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров, например в рамках Совета Россия – НАТО и "нормандского формата".

Поэтому сейчас наша задача – это деэскалация. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", – заявила она.