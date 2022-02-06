Зброї для боротьби з Росією не буде: Німеччина знову відмовила Україні

Жодних постачань озброєння в Україну з Німеччини не буде.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, повідомляє Tagesschau.

Як зазначається, Ламбрехт пояснила це тим, що допомога Україні може "спровокувати загострення".

"І в минулому була чітка позиція федерального уряду – ми не постачаємо зброю в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшому загостренню. У конфлікті навколо України партнери повернулися за стіл переговорів, наприклад у Раді Росія – НАТО та "нормандському форматі".

Тому нині наше завдання – це деескалація. Ми хочемо подолати цей конфлікт мирним шляхом", – заявила вона.