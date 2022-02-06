Зброї для боротьби з Росією не буде: Німеччина знову відмовила Україні

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Жодних постачань озброєння в Україну з Німеччини не буде.
Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, повідомляє Tagesschau.
Відповідь міністра
Як зазначається, Ламбрехт пояснила це тим, що допомога Україні може "спровокувати загострення".
"І в минулому була чітка позиція федерального уряду – ми не постачаємо зброю в кризові регіони, щоб не сприяти там подальшому загостренню. У конфлікті навколо України партнери повернулися за стіл переговорів, наприклад у Раді Росія – НАТО та "нормандському форматі".
Тому нині наше завдання – це деескалація. Ми хочемо подолати цей конфлікт мирним шляхом", – заявила вона.
Прохання України
За інформацією видання Süddeutsche Zeitung, посольство України в Німеччині звернулося до німецького уряду з проханням надати оборонне озброєння.
"Зокрема, Україна просить "негайної допомоги у терміновому придбанні" зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, протидронної зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення та камер спостереження", – йдеться у повідомленні видання.
Раніше Крістіне Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок та схвалювала поновлення переговорів щодо вирішення конфлікту в Україні.
Нагадаємо, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив, що у Німеччині не планують постачати зброю Україні, але спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.