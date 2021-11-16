Объединение Разумкова создано, но один из депутатов ушел из "Разумной политики"

Дмитрий Разумков призывает депутатов присоединиться к его МФО / Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Разумная политика", руководителем которой стал бывший глава парламента Дмитрий Разумков. Однако тут же пошла утечка "кадров" – передумал быть в этом объединении депутат от "Батькивщины".

Об этом сообщает "Украинская правда".

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А ты записался в "Разумную политику"?

В своем телеграм-канале Дмитрий Разумков сообщил, что его межфракционное объединение создано.

"Теперь уже официально! Сегодня в стенах парламента объявлено о создании МФО "Разумная политика". Благодарю каждого, кто не побоялся объединиться ради перемен в нашем государстве. Дальше – больше!" – написал политик.

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Через непродолжительное время первый вице-спикер Александр Корниенко сообщил, что из МФО начинают уходить депутаты.

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины 9-го созыва межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Председателем этого объединения избран депутат Украины Разумков Дмитрий Александрович. Вместе с тем сообщаю, что Кабаченко Владимир отозвал свою подпись из списка народных депутатов, которые изъявили желание войти в МФО", – сообщил Корниенко.

Новые соратники экс-спикера

В списке "Разумной политики" 21 представитель "Слуги народа":

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Владимир Козак,

Василий Мокан,

Роман Соха,

Нелли Яковлева,

Оксана Дмитриева,

Валерий Божик,

Дмитрий Микиша,

Артем Дмитрук,

Ольга Саладуха,

Александр Бакумов,

Олег Воронько,

Ольга Коваль,

Дарья Володина,

Роман Бабий,

Михаил Новиков,

Алина Загоруйко,

Константин Касай,

Дмитрий Гурин,

Михаил Крячко,

Евгений Петруняк,

Иван Юнаков.

Также здесь внефракционная Людмила Буймистер и депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Создание МФО