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Объединение Разумкова создано, но один из депутатов ушел из "Разумной политики"

Ирина Ковальчук
16 ноября, 20:27
Официально объявлено о создании экс-спикером межфракционного депутатского объединения

Дмитрий Разумков призывает депутатов присоединиться к его МФО / Коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Разумная политика", руководителем которой стал бывший глава парламента Дмитрий Разумков. Однако тут же пошла утечка "кадров" – передумал быть в этом объединении депутат от "Батькивщины".

Об этом сообщает "Украинская правда".

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А ты записался в "Разумную политику"?

В своем телеграм-канале Дмитрий Разумков сообщил, что его межфракционное объединение создано.

"Теперь уже официально! Сегодня в стенах парламента объявлено о создании МФО "Разумная политика". Благодарю каждого, кто не побоялся объединиться ради перемен в нашем государстве. Дальше – больше!" – написал политик.

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Через непродолжительное время первый вице-спикер Александр Корниенко сообщил, что из МФО начинают уходить депутаты.

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины 9-го созыва межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Председателем этого объединения избран депутат Украины Разумков Дмитрий Александрович. Вместе с тем сообщаю, что Кабаченко Владимир отозвал свою подпись из списка народных депутатов, которые изъявили желание войти в МФО", – сообщил Корниенко.

Новые соратники экс-спикера

В списке "Разумной политики" 21 представитель "Слуги народа":

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  • Владимир Козак,
  • Василий Мокан,
  • Роман Соха,
  • Нелли Яковлева,
  • Оксана Дмитриева,
  • Валерий Божик,
  • Дмитрий Микиша,
  • Артем Дмитрук,
  • Ольга Саладуха,
  • Александр Бакумов,
  • Олег Воронько,
  • Ольга Коваль,
  • Дарья Володина,
  • Роман Бабий,
  • Михаил Новиков,
  • Алина Загоруйко,
  • Константин Касай,
  • Дмитрий Гурин,
  • Михаил Крячко,
  • Евгений Петруняк,
  • Иван Юнаков.

Также здесь внефракционная Людмила Буймистер и депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Создание МФО

  • 1 ноября Разумков заявил, что намерен создать свою партию, чтобы выполнить обещания, данные людям и не выполненные партией "Слуга народа", а также намекнул, что может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2024 года.
  • 15 ноября Разумков заявил о серьезном давлении со стороны представителей Офиса президента и руководства фракции "Слуга народа" на его сторонников в Верховной Раде.
  • 12 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты начали выходить из объединения Разумкова.