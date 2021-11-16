Объединение Разумкова создано, но один из депутатов ушел из "Разумной политики"

Дмитрий Разумков призывает депутатов присоединиться к его МФО / Коллаж "Сегодня"
В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Разумная политика", руководителем которой стал бывший глава парламента Дмитрий Разумков. Однако тут же пошла утечка "кадров" – передумал быть в этом объединении депутат от "Батькивщины".
Об этом сообщает "Украинская правда".
А ты записался в "Разумную политику"?
В своем телеграм-канале Дмитрий Разумков сообщил, что его межфракционное объединение создано.
"Теперь уже официально! Сегодня в стенах парламента объявлено о создании МФО "Разумная политика". Благодарю каждого, кто не побоялся объединиться ради перемен в нашем государстве. Дальше – больше!" – написал политик.
Через непродолжительное время первый вице-спикер Александр Корниенко сообщил, что из МФО начинают уходить депутаты.
"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины 9-го созыва межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Председателем этого объединения избран депутат Украины Разумков Дмитрий Александрович. Вместе с тем сообщаю, что Кабаченко Владимир отозвал свою подпись из списка народных депутатов, которые изъявили желание войти в МФО", – сообщил Корниенко.
Новые соратники экс-спикера
В списке "Разумной политики" 21 представитель "Слуги народа":
- Владимир Козак,
- Василий Мокан,
- Роман Соха,
- Нелли Яковлева,
- Оксана Дмитриева,
- Валерий Божик,
- Дмитрий Микиша,
- Артем Дмитрук,
- Ольга Саладуха,
- Александр Бакумов,
- Олег Воронько,
- Ольга Коваль,
- Дарья Володина,
- Роман Бабий,
- Михаил Новиков,
- Алина Загоруйко,
- Константин Касай,
- Дмитрий Гурин,
- Михаил Крячко,
- Евгений Петруняк,
- Иван Юнаков.
Также здесь внефракционная Людмила Буймистер и депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко.
Создание МФО
- 1 ноября Разумков заявил, что намерен создать свою партию, чтобы выполнить обещания, данные людям и не выполненные партией "Слуга народа", а также намекнул, что может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2024 года.
- 15 ноября Разумков заявил о серьезном давлении со стороны представителей Офиса президента и руководства фракции "Слуга народа" на его сторонников в Верховной Раде.
- 12 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты начали выходить из объединения Разумкова.