Об'єднання Разумкова створено, але один з депутатів пішов із "Розумної політики"

Дмитро Разумков закликає депутатів приєднатися до його МФО / Колаж "Сьогодні"
У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика", керівником якого став колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Однак одразу ж пішов відплив "кадрів" – передумав бути у цьому об'єднанні депутат від "Батьківщини".
Про це повідомляє "Українська правда".
А ти записався в "Розумну політику"?
У своєму телеграм-каналі Дмитро Разумков повідомив, що його міжфракційне об'єднання створено.
"Тепер вже офіційно! Сьогодні в стінах парламенту оголошено про створення МФО "Розумна політика". Дякую кожному, хто не побоявся об'єднатися задля змін у нашій державі. Далі – більше!" – написав політик.
Через нетривалий час перший віцеспікер Олександр Корнієнко повідомив, що МФО починають покидати депутати.
"Повідомляю про створення у Верховній Раді України 9-го скликання міжфракційного депутатського об’єднання "Розумна політика". Головою цього об’єднання обрано депутата України Разумкова Дмитра Олександровича. Разом з тим повідомляю, що Кабаченко Володимир відкликав свій підпис зі списку народних депутатів, які виявили бажання увійти до даного МФО", – повідомив Корнієнко.
Нові соратники ексспікера
У списку "Розумної політики" 21 представник "Слуги народу":
- Володимир Козак,
- Василь Мокан,
- Роман Соха,
- Неллі Яковлєва,
- Оксана Дмитрієва,
- Валерій Божик,
- Дмитро Микиша,
- Артем Дмитрук,
- Ольга Саладуха,
- Олександр Бакумов,
- Олег Воронько,
- Ольга Коваль,
- Дар'я Володіна,
- Роман Бабій,
- Михайло Новіков,
- Аліна Загоруйко,
- Костянтин Касай,
- Дмитро Гурін,
- Михайло Крячко,
- Євген Петруняк,
- Іван Юнаков.
Також тут позафракційна Людмила Буймістер та депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.
Створення МФО
- 1 листопада Разумков заявив, що має намір створити свою партію, щоб виконати обіцянки, дані людям та не виконані партією "Слуга народу", а також натякнув, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.
- 15 листопада Разумков заявив про серйозний тиск з боку представників Офісу президента та керівництва фракції "Слуга народу" на його прихильників у Верховній Раді.
- 12 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати почали виходити з об'єднання Разумкова.