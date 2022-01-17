Ничего не удалось сделать: ГБР заявило о провале с Порошенко в аэропорту

Порошенко сегодня вернулся в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В аэропорту "Киев", куда прилетел сегодня пятый президент Украины Петр Порошенко, следователи ГБР пытались вручить ему повестку в суд. Об этом на брифинге представитель госбюро рассказала Татьяна Сафьян.

"Сегодня ГБР пыталось вручить повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения. Порошенко отказался от получения процессуальных документов", – заявила она.

В то же время нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале рассказал о событиях в аэропорту.

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По его словам, в тот момент, когда у Порошенко отобрали на погранконтроле паспорт, к нему подошли следователи ГБР. Они хотели вручить ему повестку в суд, но из-за неразберихи у них это не вышло.

"Из какой-то боковой двери появляется следователь ГБР и еще несколько сопровождающих. По идее, они должны ему что-то зачитать, но крик усиливается, начинается давка и разобрать толком ничего невозможно. Паспорт по-прежнему не отдают. До момента, пока следователь ГБР не вламывается в кабинку погранца (!) с криком: "отдай паспорт". Он отдаёт. Но тут вступают депутаты, окружив Порошенко в кольцо, выпихивают его в узкий коридор, ведущий в зал прилета. Следователь и его сопровождающие пытаются догнать. Камеры – следом. В результате давки следователь спотыкается и падает посреди коридора. Эти несколько секунд решают исход дела – Порошенко с депутатами успевает дойти к выходу", – рассказал он.

История с возвращением Порошенко

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину после зарубежной поездки. Самолет с политиком на борту приземлился в аэропорту "Киев" в 9:05. По прибытии у него забрали паспорт на паспортном контроле в аэропорту "Киев". Спустя время документ ему вернули.

Петр Порошенко после возвращения из европейской поездки прибыл в Печерский суд. Заседание началось в 11:00.

Напомним, что Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

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