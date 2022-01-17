Нічого не вдалося зробити: ДБР заявило про провал із Порошенком в аеропорту

Порошенко сьогодні повернувся до України / Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорту "Київ", куди прилетів п'ятий президент України Петро Порошенко, слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку до суду. Про це на брифінгу розповіла представник держбюро Тетяна Саф'ян.

"Сьогодні ДБР намагалося вручити повістку про виклик до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів", – заявила вона.

Водночас нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі розповів про події в аеропорту.

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За його словами, у той момент, коли у Порошенка відібрали на прикордонному контролі паспорт, до нього підійшли слідчі ДБР. Вони хотіли вручити йому повістку до суду, але через плутанину у них це не вийшло.

"З якихось бічних дверей з'являється слідчий ДБР і ще кілька супроводжуючих. За ідеєю, вони повинні йому щось зачитати, але крик посилюється, починається тиснява і розібрати до ладу нічого неможливо. Паспорт, як і раніше, не віддають. До моменту, поки слідчий ДБР не вламується в кабінку прикордонника (!) із криком: "віддай паспорт". Він віддає. Але тут вступають депутати, оточивши Порошенка у кільце, вони випхали його у вузький коридор, що веде до зали прильоту. Слідчий та його супроводжуючі намагаються наздогнати. Камери – за ними; у результаті тисняви слідчий спотикається і падає посеред коридору. Ці кілька секунд вирішують результат справи – Порошенко з депутатами встигає дійти до виходу", – розповів він.

Історія з поверненням Порошенка

Нагадаємо, що Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".

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