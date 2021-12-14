Непростой человек. В Польше узнали, кто командовал штурмом границы

Штурмом мигрантов на границе руководил белорусский генерал. Фото: коллаж "Сегодня"

Штурмом на белорусско-польской границе руководил заместитель председателя Пограничного комитета Беларуси генерал-майор Роман Подлинев.

Об этом заявил спикер министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын в Twitter.

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Он также опубликовал фотографию, сделанную в пункте пропуска "Кузница" – "Брузги" 16 ноября. Среди прочих людей, на ней можно заметить вероятного координатора мигрантов.

Жарын назвал фотографию очередным доказательством того, насколько глубоко белорусские спецслужбы вовлечены в гибридную операцию против ЕС.

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В тот день на белоруса обратили внимание польские силовики, поскольку его поведение указывало на то, что он там находится с целью наблюдения и контроля.

Отметим, 16 ноября произошел крупнейший штурм мигрантов на польско-белорусской границе. Несколько сотен мигрантов пытались прорваться в Польшу, используя камни, палки и шумовые гранаты.

Миграционный террор Лукашенко