Не хотели делать из Бурбы героя. В Bellingcat указали на одну из причин срыва операции по "вагнеровцам"

Василий Бурба дал неудобные для кого-то показания о спецоперации по "вагнеровцам". Коллаж "Сегодня"

Во второй части расследования Bellingcat спецоперации по "вагнеровцам" журналисты приводят одну из версий, почему арест российских наемников не удался. Ссылаясь на бывших оперативников Главного управления разведки Минобороны Украины, журналисты заявили о наличии трений между Василием Бурбой и Офисом президента.

Проблема

"Опрошенные нами бывшие оперативники ГУР МОУ высказали мнение, что одной из причин срыва операции могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к Василию Бурбе, который уже имел трения с Офисом президента. Триумфальное завершение столь значимой спецоперации сделало бы его героем в глазах широкой общественности и придало бы ему политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского", – написано в статье.

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При этом украинским властям якобы нужно было найти решение в ситуации, когда с одной стороны готовится задержание наемников, а с другой – грядет соглашение о перемирии на Донбассе.

Вероятный конфликт с Бурбой закончился отстранением руководителя украинской разведки от исполнения своих обязанностей. Журналисты подметили, что уход Бурбы произошел незадолго после его предложения пройти детектор лжи всем, кто знал о спецоперации по "вагнеровцам", за исключением президента Владимира Зеленского.

В расследовании уточнили, что Василий Бурба якобы хотел выяснить, не просочилась ли информация белорусской стороне о спецоперации.

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Что известно