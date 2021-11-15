"Слуги народа" признали фейк про "вагнеровцев" от Зеленского – журналист

Украина проводила спецоперацию по захвату наемников российской частной армии "Вагнера". Офис президента не просто скрывал провал этой операции, но и откровенно обманывал общество по данному поводу.
Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в программе "Новости Сегодня" на телеканале "Украина 24".
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"Операция не просто планировалась, она проводилась. Проводила ее Украина – украинская военная разведка, Главное управление разведки Минобороны Украины. Это очень важный вывод Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая составлена из "слуг народа". Эти выводы полностью опровергают все заявления Президента Зеленского, которые он делал в течение года, и главы Офиса президента Ермака, которые много раз, к сожалению, обманывали общество, говоря, что спецоперации не было. И вся президентская пропаганда в сотни раз это повторяла. Ермак в прямом эфире на телевидении сказал, что то, что я говорил об этой спецоперации – это фейк, выдумки, российская "Комсомольская правда" придумала", – заявил Бутусов в эфире телеканала "Украина 24".
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Ситуация
- 15 ноября Бутусов написал в Фейсбуке, что бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны (2016-2020) Василия Бурбу уволили с воинской службы за показания, которые он дал Временной следственной комиссии парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- 10 сентября глава следственно комиссии ВР нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было. Также она рассказала о роли Порошенко в этой истории с российскими наемниками.
- Украинским спецслужбам удалось заманить "вагнеровцев" в Минск 29 июля 2020 года, откуда они должны были вылететь в Турцию, а по дороге экстренно сесть в Киеве. Там их планировали арестовать. Однако в этот же день на Банковой состоялось совещание, на котором детали спецоперации стали известны всем присутствующим . "Вагнеровцы" не сели на рейс – неожиданно их задержали спецслужбы Беларуси.
- После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации.
- В начале сентября американский телеканал CNN выпустил свое расследование о спецоперации по задержанию российских наемников. В Офисе президента Украины отреагировали на материал журналистов, намекнув, что в нем заметна "рука Кремля".