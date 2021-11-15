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"Слуги народа" признали фейк про "вагнеровцев" от Зеленского – журналист

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 ноября, 22:53
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По мнению Бутусова, выводы комиссии ВР полностью опровергают все заявления Зеленского
"Вагнеровцев" задержали спецслужбы Беларуси и передали... России / Коллаж "Сегодня"
"Вагнеровцев" задержали спецслужбы Беларуси и передали... России / Коллаж "Сегодня"

Украина проводила спецоперацию по захвату наемников российской частной армии "Вагнера". Офис президента не просто скрывал провал этой операции, но и откровенно обманывал общество по данному поводу.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в программе "Новости Сегодня" на телеканале "Украина 24".

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Подробности

"Операция не просто планировалась, она проводилась. Проводила ее Украина – украинская военная разведка, Главное управление разведки Минобороны Украины. Это очень важный вывод Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая составлена ​​из "слуг народа". Эти выводы полностью опровергают все заявления Президента Зеленского, которые он делал в течение года, и главы Офиса президента Ермака, которые много раз, к сожалению, обманывали общество, говоря, что спецоперации не было. И вся президентская пропаганда в сотни раз это повторяла. Ермак в прямом эфире на телевидении сказал, что то, что я говорил об этой спецоперации – это фейк, выдумки, российская "Комсомольская правда" придумала", – заявил Бутусов в эфире телеканала "Украина 24".

Ситуация

  • 15 ноября Бутусов написал в Фейсбуке, что бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны (2016-2020) Василия Бурбу уволили с воинской службы за показания, которые он дал Временной следственной комиссии парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
  • 10 сентября глава следственно комиссии ВР нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было. Также она рассказала о роли Порошенко в этой истории с российскими наемниками.
  • Украинским спецслужбам удалось заманить "вагнеровцев" в Минск 29 июля 2020 года, откуда они должны были вылететь в Турцию, а по дороге экстренно сесть в Киеве. Там их планировали арестовать. Однако в этот же день на Банковой состоялось совещание, на котором детали спецоперации стали известны всем присутствующим . "Вагнеровцы" не сели на рейс – неожиданно их задержали спецслужбы Беларуси.
  • После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации.
  • В начале сентября американский телеканал CNN выпустил свое расследование о спецоперации по задержанию российских наемников. В Офисе президента Украины отреагировали на материал журналистов, намекнув, что в нем заметна "рука Кремля".

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