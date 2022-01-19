"Не дайте Москве расколоть вас!" Блинкен обратился к украинцам

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января в Киеве после переговоров с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой призвал всех украинцев сохранять единство перед лицом российской угрозы.

"Я приехал для того, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины Соединенными Штатами Америки в период, когда безопасность, процветание, демократия и фундаментальное право существования ее как суверенной независимой нации столкнулись с беспрецедентной угрозой со стороны России… Мы продолжаем содействовать Украине в ее стремлении защитить себя и ясно обозначили цену, которую заплатит Россия в случае отказа от дипломатического пути, который мы предлагаем, чтобы не допустить дестабилизации в Украине", – подчеркнул он на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24".

Переговоры Дмитрия Кулебы и Энтони Блинкена / Фото: Facebook / МИД Украины

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Блинкен напомнил, что США на протяжении многих лет "инвестировали в экономическое развитие Украины, в энергетику, в инфраструктуру, гражданское общество, верховенство права". Он пообещал, что Штаты будут продолжать поддержку, включая оборону и сферу безопасности. В частности, Украине в 2022 году выделят дополнительные 300 млн долларов.

"За последние несколько недель мы провели более 100 дипломатических консультаций – с Украиной, с НАТО, с Евросоюзом, с ОБСЕ, с разными членами этих организаций, для того, чтобы мы говорили в один голос и выступали единым фронтом. Сила нашей дипломатии заключается в сдерживании, и любая реакция на агрессию Москвы требует единства среди партнеров и союзников и Украины. Это мы подчеркнули сегодня во время встречи с президентом Зеленским и министром иностранных дел", – заявил глава Госдепа.

По его словам, Украина "должна быть единой в столь сложные времена".

"Также хочу призвать украинцев больше работать над евроатлантическими устремлениями, а также не допустить дисфункционирования и поляризации, потому что это поможет России в ее циничных усилиях. Не дайте Москве расколоть вас. Вы должны отложить свои отличия и сосредоточиться на общих национальных интересах", – подчеркнул Блинкен.

Российская угроза для Украины

Напомним, в Киев 19 января с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Стороны обсудили стягивание российских войск к границам Украины, а также меры сдерживания российской агрессии и предоставление дополнительной помощи Украине.

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Блинкен во время своего визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки.

Эксперты, опрошенные телеканалом "Украина 24", считают визиты американских чиновников в Киев свидетельством того, что США получили новые данные о полномасштабной российской агрессии против Украины.

Сейчас у границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. Также была опубликована карта мест дислокации российских войск.

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Наиболее вероятным периодом для вторжения в Украину эксперты называют вторую половину января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за погоды.