"Не дозвольте Москві розколоти вас!" Блінкен звернувся до українців

Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня у Києві після переговорів з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою закликав усіх українців зберігати єдність перед російською загрозою.

"Я приїхав для того, щоб підтвердити непохитну підтримку України Сполученими Штатами Америки в період, коли безпека, процвітання, демократія та фундаментальне право існування її як суверенної незалежної нації зіткнулися з безпрецедентною загрозою з боку Росії… Ми продовжуємо сприяти Україні у її прагненні захистити себе і ясно позначили ціну, яку заплатить Росія у разі відмови від дипломатичної дороги, яку ми пропонуємо, щоб не допустити дестабілізації в Україні", – наголосив він на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".

Перемовини Дмитра Кулеби і Ентоні Блінкена / Фото: Facebook / МИД Украины

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Блінкен нагадав, що США протягом багатьох років "інвестували в економічний розвиток України, енергетику, інфраструктуру, громадянське суспільство, верховенство права". Він пообіцяв, що Штати продовжуватимуть підтримку, включаючи оборону та сферу безпеки. Зокрема, Україні у 2022 році виділять додаткові 300 млн доларів.

"За останні кілька тижнів ми провели понад 100 дипломатичних консультацій – з Україною, з НАТО, з Євросоюзом, з ОБСЄ, з різними членами цих організацій, щоб ми говорили в один голос і виступали єдиним фронтом. Сила нашої дипломатії полягає у стримуванні, і будь-яка реакція на агресію Москви вимагає єдності серед партнерів і союзників та України. Це ми наголосили сьогодні під час зустрічі з президентом Зеленським та міністром закордонних справ", – заявив глава Держдепу.

За його словами, Україна "має бути єдиною в такі складні часи".

"Також хочу закликати українців більше працювати над євроатлантичними устремліннями, а також не допустити дисфункціонування та поляризації, тому що це допоможе Росії у її цинічних зусиллях. Не дайте Москві розколоти вас. Ви повинні відкласти свої відмінності та зосередитися на спільних національних інтересах", – наголосив Блінкен.

Російська загроза для України

Нагадаємо, до Києва 19 січня з офіційним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Сторони обговорили стягування російських військ до кордонів України, а також заходи щодо стримування російської агресії та надання додаткової допомоги Україні.

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Блінкен під час свого візиту до Києва попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад на Україну в найкоротші терміни.

Експерти, опитані телеканалом "Україна 24", вважають візити американських чиновників до Києва свідченням того, що США отримали нові дані про повномасштабну російську агресію проти України.

Наразі біля кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. Також була опублікована карта місць дислокації російських військ.

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Найімовірнішим періодом для вторгнення в Україну експерти називають другу половину січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ плюс пройдуть переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.