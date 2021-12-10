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Нападет ли Путин на Украину – "Свобода слова Савика Шустера"

Сергей Мартынец
10 декабря, 12:59
Также политики и эксперты оценят переговоры Байдена с Путиным и Зеленским

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят главный вопрос последних недель – ждать ли полномасштабного нападения России на Украину.

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Также в программе обсудят такие темы:

Гостями студии будут:

  • президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;
  • министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;
  • сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко;
  • народный депутат от "Голоса", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин;
  • министр обороны Украины (2014-2019), командующий Национальной гвардией Украины (2014) Степан Полторак;
  • министр иностранных дел Украины (2014 – август 2019) Павел Климкин;
  • чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011), представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (2019) Роман Бессмертный;
  • волонтер, общественный деятель Сергей Притула;
  • корреспондент журнала TIME Саймон Шустер;
  • командующий Объединенным штабом Вооруженных сил Грузии (2006-2008) Заза Гогава;
  • старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд;
  • российский политик и правозащитник Лев Шлосберг.