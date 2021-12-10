Нападет ли Путин на Украину – "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят главный вопрос последних недель – ждать ли полномасштабного нападения России на Украину.
Также в программе обсудят такие темы:
- о чем договорились Байден и Путин;
- почему Байден позвонил Зеленскому только через двое суток после разговора с Путиным;
- главарям боевиков выдали партбилеты "Единой России" – что это значит;
- "кроты" в Офисе президента. Какой резонанс вызвал рассказ украинских разведчиков по делу "вагнеровцев".
Гостями студии будут:
- президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко;
- министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк;
- сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко;
- народный депутат от "Голоса", член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин;
- министр обороны Украины (2014-2019), командующий Национальной гвардией Украины (2014) Степан Полторак;
- министр иностранных дел Украины (2014 – август 2019) Павел Климкин;
- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011), представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (2019) Роман Бессмертный;
- волонтер, общественный деятель Сергей Притула;
- корреспондент журнала TIME Саймон Шустер;
- командующий Объединенным штабом Вооруженных сил Грузии (2006-2008) Заза Гогава;
- старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд;
- российский политик и правозащитник Лев Шлосберг.