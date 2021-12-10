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Чи нападе Путін на Україну – "Свобода слова Савіка Шустера"

Сергій Мартинець
10 грудня, 12:59
Також політики та експерти оцінять переговори Байдена з Путіним та Зеленським

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять головне питання останніх тижнів – чи чекати на повномасштабний напад Росії на Україну.

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Також у програмі обговорять такі теми:

Гостями студії будуть:

  • президент України (2014–2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко;
  • міністр закордонних справ України (2007); прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк;
  • співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
  • народний депутат від "Голосу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін;
  • міністр оборони України (2014–2019), командувач Національної гвардії України (2014) Степан Полторак;
  • міністр закордонних справ України (2014 – серпень 2019) Павло Клімкін;
  • надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010–2011), представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (2019) Роман Безсмертний;
  • волонтер, громадський діяч Сергій Притула;
  • кореспондент журналу TIME Саймон Шустер;
  • командувач Об'єднаного штабу Збройних сил Грузії (2006–2008) Заза Гогава;
  • старший співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд;
  • російський політик та правозахисник Лев Шлосберг.