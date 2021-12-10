Чи нападе Путін на Україну – "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять головне питання останніх тижнів – чи чекати на повномасштабний напад Росії на Україну.

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Також у програмі обговорять такі теми:

про що домовилися Байден та Путін;

чому Байден зателефонував Зеленському тільки через дві доби після розмови з Путіним;

ватажкам бойовиків видали партквитки "Єдиної Росії" – що це означає;

"кроти" в Офісі президента. Який резонанс викликала розповідь українських розвідників у справі "вагнерівців".

Гостями студії будуть: